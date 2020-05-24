Doğu Karadeniz'de kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

<br>Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz´de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. <br>Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı´nda sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.<br>Rize´nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Anzer Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar sabah karlı bir manzaraya uyandı. <br>Trabzon'un Hayrat ilçesi Sarmaşık Mahallesi de yağan karla beyaza büründü. Mahallede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR<br>2020-05-24 16:06:22<br>
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