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Trabzon'da Cuma namazı kılınacak yerler belli oldu Trabzon’da 18 ilçede bin 264 noktada yaklaşık 2,5 ay sonra Cuma namazı kılınacak

İHA

İçişleri Bakanlığınca cami ve mescitlerde ibadet edilmesi yönünde 22 Mayıs 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda Trabzon'da yarın Cuma Namazı kılınacak yerler belli oldu.

Trabzon'da Cuma namazı kılınacak yerler belli oldu Trabzon’da 18 ilçede bin 264 noktada yaklaşık 2,5 ay sonra Cuma namazı kılınacak

İçişleri Bakanlığınca cami ve mescitlerde ibadet edilmesi yönünde 22 Mayıs 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda Trabzon’da yarın Cuma Namazı kılınacak yerler belli oldu.
Konuyla ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada valilik koordinesinde, İl Müftülüğü ve müftülükler tarafından yapılan çalışmalarda, cami avlusunda, bahçesinde Cuma namazı kılınacak camiler ile Cuma namazı kılınmaya uygun alanlar olmak üzere bin 264 yerde Cuma namazı kılınacak.
Buna göre Ortahisar ilçesinde 180, Akçaabat’ta 239, Araklı’da 52, Arsin’de 68, Beşikdüzü’nde 47, Çarşıbaşı’nda 56, Çaykara’da 64, Dernekpazarı’nda 24, Düzköy’de 39, Hayrat’ta 12, Köprübaşı’nda 23, Maçka’da 93, Of’ta 180, Sürmene’de 69, Şalpazarı’nda 35, Tonya’da 28, Vakfıkebir’de 37, Yomra’da 62 olmak üzere cami, kur’an kursu, park alanları olmak üzere toplam bin 264 yerde Cuma namazı kılınabilecek.

Cuma namazı kılınacak cami avluları temizleniyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri Korona virüs salgını nedeniyle toplu ibadete kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılacak olan camilerde dezenfeksiyonlu yıkama çalışması gerçekleştiriyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da koronavirüs tedbirleri dolayısıyla 19 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camiler, 29 Mayıs Cuma günü açılışa hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yarın ilk kez kılınacak Cuma namazı öncesi 18 ilçede bulunan cami bahçelerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor. Şu ana kadar Ortahisar’da 10 ve ilçelerde 63 olmak üzere toplam 73 camide dezenfeksiyonlu yıkama faaliyeti yürüten Büyükşehir ekipleri, çalışmalarına yarın öğle saatlerine kadar aralıksız olarak devam edecek.

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