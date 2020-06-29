Trabzon’un önemli 3 turizm merkezi Temmuz’un son haftası ziyarete açılacak Restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, Ayasofya Camii ve Kızlar Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Temmuz ayının son haftasında ziyarete açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’un önemli 3 turizm merkezi Temmuz’un son haftası ziyarete açılacak Restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, Ayasofya Camii ve Kızlar Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Temmuz ayının son haftasında ziyarete açılacak

İHA

Trabzon'da restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, Ayasofya Camii ve Kızlar Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Temmuz ayının son haftasında ziyarete açılacak.

Trabzon’un önemli 3 turizm merkezi Temmuz’un son haftası ziyarete açılacak Restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, Ayasofya Camii ve Kızlar Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Temmuz ayının son haftasında ziyarete açılacak

Trabzon’da restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, Ayasofya Camii ve Kızlar Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Temmuz ayının son haftasında ziyarete açılacak.
Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi ve Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 13491390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı Temmuz ayının sonra haftasında yapılacak törenle ziyarete açılacak. 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, 56 yıl sonra 2018 yılının Aralık ayında restorasyon çalışmalarının başladığı Ayasofya Cami ve 2014 yılının Mart ayında restorasyonun başladığı Kızlar Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla tekrar ziyaretçilerin görselliğine sunulacak.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilazasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerlerde inşa ediliyor. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’nda restorasyon sürecinde manastırdaki fresklerin ve yapıların zarar görmemesi için koruyucu iskeleler kuruldu. Çatlayan 10 bin tonluk kayada çalışmalar sürdüğü Sümela’da çatlayan bu kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlenecek.

Ayasofya’da freskler için özel bir sistem
Trabzon İmparatorluğu’nu kuran Komnenos ailesinden Kral I. Manuel tarafından 12501260 yılları arasında yaptırılan ve 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi’nde 2018 yılının Aralık ayında 56 yıl sonra başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Korona virüs salgını ve bahçe peyzajında betonlaşmaya gidildiği tepkileri üzerine yeniden bahçe düzenlemesine gidildiği için açılışın geciktiği Ayasofya’da çevre düzenlemesinin büyük bir bölümü tamamlandı. Çalışmalar bittiğinde caminin ibadete açık alanında bulunan freskler, özel bir sistemle namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilerin görselliğine sunulacak. 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofya’daki restore çalışmaları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya’nın freskleri için uygun bir çözüm üreterek en az müdahale mantığıyla hat levhaları ve tablolar koyarak fresklerinin kapatılmasını sağladı. Yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına ise esere yerleştirilen ivmeölçerler yardımıyla gerçek zamanlı titreşim kayıtları alınarak oluşacak değişikliklerin izlenerek hasarların büyümeden önlen alınması hedeflendi. Planlanan bu sistem, bölgedeki tarihi eserlerdeki ilk uygulamaları olma özelliğini taşıdı.

6 yıl sonra ziyarete açılacak
Trabzon’un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 13491390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı restorasyonu tamamlandı. 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaların başladığı manastırdaki restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olurken, tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır 6 yıl sonra turizm açılacak. Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı restorasyon çalışmalarından sonra turizmde yeni bir cazibe merkezi olması beklenen Kızlar Manastırı’ndaki Kaya kilisesinin ilgi göstermesi hedefleniyor. Madalyanlor içinde peygamberler, azizler, melek tasvirleri ve incil konulu sahneler yer aldığı kilisede kayalardan sızan sulardan kaynaklanan ayazma da yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pehlevan: "Cezalar ne kadar artırılsa da caydırıcı olmayabiliyor, çünkü işletme yaptığı hile ile yediği cezadan çok fazlasında kar elde edebiliyor” Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Ülkemizde son dönemde gıda maddelerinde yapılan sahteciliklerde büyük bir artış görülmektedir” “Teşhir edilen insan sağlığına zararlı gıdaları tüketicilerimizin takip etmesi mümkün değil”
YEREL HABERLER Pehlevan: "Cezalar ne kadar artırılsa da caydırıcı ...
Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi
Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi
Başkan Ekim’den Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Ekim’den Ankara çıkarması
Trabzon’da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler dışarıda heyecanla onları bekledi
YEREL HABERLER Trabzon’da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter ...
'Yunus' polisi, YKS öncesi kimliğini kaybeden kız için seferber oldu
YEREL HABERLER 'Yunus' polisi, YKS öncesi kimliğini kaybeden kız ...
Trabzonspor'da sessizlik
YEREL HABERLER Trabzonspor'da sessizlik
Okul önünde kimliğini kaybetti, yunus ekipleri devreye girdi
YEREL HABERLER Okul önünde kimliğini kaybetti, yunus ekipleri ...
Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı’nın sözleşmesini iki yıl daha uzattı Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu "Hedefimiz 1. Lig'dir” Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı: “Kendimi bu kulübün bir antrenörü değil ailenin bir ferdi olarak görüyorum”
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı’nın ...
İbrahim Üzülmez: "Bizim için zor bir akşamdı"
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: "Bizim için zor bir akşamdı"
Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1
Süper Lig: Trabzonspor:1 - MKE Ankaragücü:1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor:1 - MKE Ankaragücü:1 (Maç ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk ...
Süper Lig: Trabzonspor: 1- MKE Ankaragücü:0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1- MKE Ankaragücü:0 (Maç ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor taraftarı takımını şampiyon gibi uğurladı
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarı takımını şampiyon gibi uğurladı
Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu
YEREL HABERLER Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X