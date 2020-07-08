Faydaları saymakla bitmiyor, kanser hücrelerini bile yok edebiliyor Akçaabat’ta alternatif tarım ürünü Aronya meyvesi yetiştirilecek

Sağlık yönünden çok faydalı olduğu bilenen Aronya meyvesi, içerdiği vitaminler bakımından oldukça zengin olduğu, yapılan araştırmalarda kanser hücrelerini yok ettiği belirtildi. Halk arasında “süper meyve” olarak anılan Aronya, aynı zamanda geleneksel tıbbı tedavilerde bile kullanılıyor. Sağlığa olan sayısız faydasının keşfedilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2012 yılı itibariyle yetiştirilmeye başlanan Aronya, Üükemizin her bölgesinde yetişme potansiyeline sahip meyveler arasında en güçlü antioksidan özelliğiyle oldukça faydalı bir besin.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesine yönelik Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı’nın işbirliği ile Aronya yetiştiriciliği projesi gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda projeye dahil olan 32 çiftçiye Aronya fidanı dağıtılırken programa, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat İlçe Tarım Müdürü İbrahim Nezir, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu ve çiftçiler katıldı.

Burada bir konuşma bir yapan Başkan Ekim, Aronya meyvesinin insan sağlığına pek çok yararı olduğunun bilindiğini belirterek “Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesinin insan sağlığına pek çok yararı olduğu bilinmektedir. Ülkemizde son zamanlarda üretilmeye başlanan bu bitki, yüksek miktarda antioksidan içermektedir. Bu özelliği sayesinde hem ilaç hem de kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kaymakamlığımız ve Ziraat Odası Başkanlığımız işbirliğinde Akçaabat’ımızda alternatif tarım ürünü yetiştirilmesi kapsamında Aronya bitkisi yetiştirilmesi projesini hayata geçirdik. Projede yer alacak 32 çiftçimize, konunun uzmanları tarafından Aronya bitkisi hakkında bilgilendirme, bitkinin yetiştirilmesi bakımı ve geliştirilmesi konularında eğitimler verdi. Anaç fidan temin edilmesi için doku kültüründen fidan üretimi yapan fidancılarla anlaşılarak ortalama 20 santim boyunda 8 bin adet fidan temin edilmiştir. Bu fidanlar projede yer alan çiftçilerimize tarla büyüklüklerine göre hesaplanan sayılarda dağıtılmıştır. Bundan sonraki aşamada fidan dikimleri ile birlikte oluşturulacak tarlalar takip edilerek ürün verimliliği gözlenecektir” diye konuştu.



Faydaları saymakla bitmiyor

Kronik hastalıklarla baş ederek bağışıklığı güçlendiren Aronya meyvesi hastalıklara karşı adete kalkan oluşturarak buna bağlı da gelişen bazı ruhsal komplikasyonları bile önler.

Özellikle günümüzde yaygınlaşan kronik strese karşı etkili bir meyve olan Aronya'nın faydaları şunları:

,“Kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığını önler. Böylece kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları riskini azaltır.Düzenli tüketildiğinde akciğerleri ve karaciğeri temizleyerek zararlı bakterileri idrar yolu ile vücuttan atar. Bunun yanı sıra tüm sindirim sistemini de olumlu etkileyerek buralarda biriken yemek kalıntılarını temizler. İçerdiği kolajen ve elastion lifleri sayesinde damar ve kemiklerin gelişimini etkiler. Bu sayede kan dolaşımının performansını da artırarak hastalıklara karşı oluşan zeminleri ortadan kaldırır. Kalp atışını kontrollü atması sağlar.”

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