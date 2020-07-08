Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka 22 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka 22 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde topu ceza sahası içine gönderdi. Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
66. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kullandığı taç atışında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önüne alan Yekta Kurtuluş, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 22
75. dakikada Yekta'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Blanco'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
77. dakikada Blanca'nın pasında topu önüne alan Nazım Sangare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı
81. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında Hosseini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Ekrem Kan xxx, İlker Takpak xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira x, Hüseyin Türkmen x (Hosseini dk. 80 x), Campi x, Novak x, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Ndiaye x (Guilherme dk. 65 x), Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx (Nwakaeme dk. 65 x), Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Messias, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare x, Veysel x, Kudryashow x, Eren x (Salih Dursun dk. 90 ?), Ufuk Akyol x, Bünyamin x, Doğukan x (Luis Grando dk. 71), Mukairu x (Yekta Kurtuluş dk. 58 x), Amilton x, Blanco x
Yedekler: Yakup, Ferhat Kaplan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Ufuk Akyol (dk. 8 pen.), Yekta Kurtuluş (dk. 66) (Antalyaspor), Sosa (dk. 15 ve 43 pen.) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Amilton, Mukairu, Ufuk Akyol, Eren (Antalyaspor), Campi (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2)
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2)
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK ...
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar
Celil Hekimoğlu, "Adaletli bir karar oldu"
YEREL HABERLER Celil Hekimoğlu, "Adaletli bir karar oldu"
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK ...
Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu Yol yapım şantiyesinde çalışan işçiler selden birkaç dakika ile kurtuldu Selin geldiği esnada uyuyan işçi arkadaşının yardımıyla camı kırarak kurtuldu
YEREL HABERLER Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu Yol yapım ...
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor
Bu ilçede ilk kez Covid-19 vakası görüldü Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde pandemi sürecinde ilk kez Korona virüs vakası yaşandı İlçenin Çamlıca mahallesi Covid-19 vakaları nedeniyle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bu ilçede ilk kez Covid-19 vakası görüldü Trabzon’un ...
Faydaları saymakla bitmiyor, kanser hücrelerini bile yok edebiliyor Akçaabat’ta alternatif tarım ürünü Aronya meyvesi yetiştirilecek
YEREL HABERLER Faydaları saymakla bitmiyor, kanser hücrelerini bile ...
Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor Ruslar tarafından yöre insanına 1916-1918 yılları arasında kazma kürekle açtırılan virajları ile ünlü Derebaşı Virajları yaşanan heyelan nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı bulunuyor
YEREL HABERLER Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen ...
Normalleşme adımları Trabzon ihracatını zirveye taşıdı
YEREL HABERLER Normalleşme adımları Trabzon ihracatını zirveye ...
Büyük Yayla'da elektrik isyanı
YEREL HABERLER Büyük Yayla'da elektrik isyanı
Trabzon Ticaret Borsası'ndan üyelere ‘E-Uygulamalar’ semineri
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası'ndan üyelere ‘E-Uygulamalar’ ...
Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 39 bayan hakkında yasal işlem
YEREL HABERLER Trabzon'da fuhuşla mücadele kapsamında 39 bayan ...
Sonunda kuymak da pakete girdi Karadeniz yöresinde mısır unu, tereyağı ve kolot peyniri ile hazırlanan 'Kuymak' artık dondurulmuş gıdalar arasındaki yerini aldı Trabzonlu girişimci Murat Onur 5 yıl emek vererek sıra dışı bir uygulamayla Karadeniz’in meşhur yemeği kuymağı dondurulmuş halde paketlemeyi başardı
YEREL HABERLER Sonunda kuymak da pakete girdi Karadeniz yöresinde ...
Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik viraja giriyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik viraja ...
Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak
Honefter Yaylası sakinleri çaresizlik içinde içme suyu ve elektrik sorunlarının çözülmesini bekliyor
YEREL HABERLER Honefter Yaylası sakinleri çaresizlik içinde içme ...
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Abdulkadir Özdemir: "Play-off oynamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Abdulkadir Özdemir: "Play-off oynamak istiyoruz"
Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonu hatırlattı
YEREL HABERLER Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonu hatırlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X