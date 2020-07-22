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Fındıkta kurutmanın kaliteye etkisi Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Teoman Ayhan: “Fındıkta koku ve tat kalitesi için kurutma, yerden yükseklikte yapılmalıdır”

İHA

2020 ürünü fındıkta olgunlaşma dönemi tamamlanmak üzere iken, yakında başlayacak toplama ve harmanlama işleminin koku ve tat kalitesi için çok önemli olduğu bildirildi.

Fındıkta kurutmanın kaliteye etkisi Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Teoman Ayhan: “Fındıkta koku ve tat kalitesi için kurutma, yerden yükseklikte yapılmalıdır”

2020 ürünü fındıkta olgunlaşma dönemi tamamlanmak üzere iken, yakında başlayacak toplama ve harmanlama işleminin koku ve tat kalitesi için çok önemli olduğu bildirildi.
Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Teoman Ayhan, ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta kalite bazında tercihin de söz konusu olduğuna dikkat çekerek, tat kalitesi ve koku aromasının kurutma sürecindeki uygulamalarla da ilişkili olduğunu söyledi.
Harmanlanan zuruflu fındıkların geleneksel şekil yerine file sistemi ile 1520 cm yükseklikte toprağa değmeden kurutulmasının koku ve tat kalitesi açısından önemli bir yöntem olduğunu belirlediklerini belirten Prof. Dr. Ayhan “Toprak, aldığı güneş enerjisi ile ısınır. Fındık sergisi nemli bir ortamı oluşturur ve güneş ışınları sergi üzerine gelen ısıtmayı belirler. Bu haliyle fındık sergisinde kurutmanın başarılı olması için zaman zaman sergi karıştırılarak içerisindeki doymuş hava uzaklaştırır ve yerine su buharına doymamış hava getirilir. Yani fındık sergisinde hava hızının önemi ortaya çıkar. Yapılan deneysel çalışmalarda, fındık sergisinden geçen hava hızını en çok 0.30 m/s olacağı belirtilmektedir” dedi.
Fındık kurutma sürecinin kaliteye etkisi fındık bahçesi toprağına, fındık ağaçlarının dikim düzenine, bahçe bakımına, fındık hasat yöntemine, patoz işlemine ve seçilecek kurutma şekline bağlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ayhan “Bu konuda farklı araştırmalar yaparak projeler uyguluyoruz. Fındığın ticaret rekabet gücü fındık üreticilerinin öz verili çalışmalarına bağlı olduğu gibi fındık kurutma ve işleme endüstrisinin de büyük bir payı vardır. Bu iki ana sektörün uyumlu çalışmaları ile ülkemiz fındık ürününün dünya ticaret borsasına diğer ülkelerden önce girmesi mümkün olacaktır” diye konuştu.

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