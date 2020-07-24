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Başkan Zorluoğlu Akçaabat'ın dolmuş modernizasyon sistemini açıkladı

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde hayata geçirilecek olan dolmuş modernizasyonu ile ilgili alınan kararları, düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Başkan Zorluoğlu Akçaabat'ın dolmuş modernizasyon sistemini açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde hayata geçirilecek olan dolmuş modernizasyonu ile ilgili alınan kararları, düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.
MersinAkçaabatTrabzon arasında hizmet veren 291 adet minibüsü, 25+1 oturan 30 ayakta yolcu kapasiteli 40 otobüse dönüştüreceklerini belirten Başkan Zorluoğlu, mahallelere giden hatlarda ise 17+1 oturan ve 3 ayakta yolcu taşıma kapasiteli 25 adet minibüsün hizmet vereceğini söyledi.
Başkan Zorluoğlu’nun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Akçaabat Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Abdullah Sevim’le birlikte düzenlediği basın toplantısına gazeteciler de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Zorluoğlu, Akçaabat dolmuş modernizasyonu ile ilgili merak edilen ne varsa tek tek sıralayarak, gazetecileri ve kamuoyunu bilgilendirdi.
Ortahisar’ın ardından Akçaabat’ta da dolmuş modernizasyonu ile ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Ortahisar’da Şoförler Cemiyetimiz başta olmak üzere taraflarla yaptığımız istişareler neticesinde kurduğumuz yeni sistem, süreci içerisinde hayata geçecek. Benzer bir süreci Akçaabat için de başlattık. Akçaabat hattında çalışan minibüsler de tıpkı merkezdeki dolmuşlar gibi ekonomik ömrünü tamamlamış, sistemli bir şekilde çalışmıyorlar. Akçaabat bizim için çok önemli. Akçaabat’ın Trabzon metropol alanının bir parçası olduğuna ve Trabzon’la ilgili kararlar alınırken Akçaabat’ın mutlaka dikkate alınması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.
Akçabaat’ta modernizasyon konusunda tabandan talep geldiğini ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Akçaabat Minibüsçüler Kooperatifi Başkanımız ve yönetimi bize ‘AkçaabatTrabzon arasında çalışan minibüsler olarak halk otobüsü modeline geçmek, Büyükşehir’in ulaşım sistemine dahil olmak istiyoruz’ dediler. Bu talebi ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Taraflarla defalarca bir araya gelindi. Sayın milletvekillerimizle, esnafımızla, siyasi partilerimizle, meslek odalarımız ile de bu konuyu tartıştık. Ve en doğru sistem üzerinde karar verdik. Akçaabat’ta bulunan 583 plakanın 385 sahibi var. Bu 583 plakanın yarısı çalışıyor. Yaptığımız görüşmeler sonrası düzenli, denetlenebilir, temiz, konforlu, güvenli ve engelli erişimine uygun bir yapı üzerinde durduk. Bilhassa Büyükşehir Belediyesi tarafından denetlenebilen yeri geldiğinde müeyyide uygulanabilen bir sistem getirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

"Araç sayılarında ciddi bir azalma olacak"
Yeni sistemdeki araç sayıları ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Sistemimizin ilk ayağı, MersinAkçaabatTrabzon arasında hizmet veren 291 adet minibüsün 25+1 oturan 30 ayakta yolcu olmak üzere 55 +1 kapasiteli 40 otobüse dönüştürülmesi. Sistemin ikinci ayağı ise Akçaabat içinde var olan ve bizim yeni oluşturduğumuz mahallelere giden hatlarda ihtiyaca binaen çalışmak üzere 17+1 oturan ve 3 ayakta yolcu taşıma kapasiteli 25 adet minibüsten oluşmaktadır. Yani toplam 65 araca dönüştürülmesi söz konusu. Bu manada araç sayısında ciddi bir azalma meydana gelecek” şeklinde konuştu.
Dönüşüm kapsamında tüm araçlara Trabzon Büyükşehir Belediyesiyle entegre olan akıllı kart sistemi takılacağını da dile getiren Zorluoğlu, “Yani Büyükşehir Belediyemizin otobüslerinde kullanılan ‘Metropol Trabzon Kart’ ile bu araçlarda da seyahat edilebilecek. Dönüşüm kapsamında olan tüm araçlar 03 yaş aralığında olacak. Araçların tamamı yeni, temiz ve şehre yakışan araçlar haline gelecek. Mahalle hatlarına çalışan araçlar da dahil olmak üzere tüm araçlarımız güvenli, engelsiz ve herkes için ulaşılabilir olacaktır” ifadelerini kullandı.
Dönüşüm projesine katılmak istemeyen esnaflarla ilgili de açıklama yapan Başkan Zorluoğlu, “Dönüşüme katılmak istemeyen esnafımız ise mevcut (M) plakalı araçları ile Akçaabat ilçesi mahalle hatlarından; YaylacıkKayalar Mahallesi hattı, DürbinarSarıtaş Mahallesi hattı, Orta Mahalle hattı, Çolaklı Mahallesi hattı, Nefsipulathane Mahallesi hatlarında hizmet verecek” şeklinde konuştu.
Başkan Zorluoğlu, denetim ve güvenliğe önem verdiklerini de vurgulayarak “Tüm araçlar klimalı olup üzerlerinde araç takip sistemi ve kamera sistemi bulanacaktır. Böylece vatandaşlarımızdan gelebilecek olan şikayetler bu sistemler sayesinde tarafımızdan incelenecek ve vatandaşımıza olumsuz davranışları bulunan hat sahipleri ve şoförlere gerek görüldüğünde gerekli müeyyideler uygulanacak. Araçları yenilendikten sonra araçlar üzerinde denetimlerimiz devam edecek olup, araçlar her yıl Büyükşehir Belediyemizce belirlenen standartlar ölçüsünde kontrolden geçerek araç uygunluk belgesi ve çalışma ruhsatı alacaktır. Bizim koyduğumuz standartları taşımayanların trafiğe çıkma imkanı olmayacak” diye konuştu.
Şoför esnafının aklındaki soru işaretlerini de gideren Başkan Zorluoğlu “Şoför esnafımızın bir kısmı ‘Bizim tahditli plakalarımız ne olacak. Yarın Murat Zorluoğlu belediye başkanlığından ayrılır da yerine bir başkası geldiğinde bunun garantisi nedir’ diye düşünüyor. Bir kere biz tahditli plakaları iptal etmiyoruz. Bu sistemde tahditli plakalar askıda korunuyor. Biz seçimle geldik. Yarın bizim yerimize de yine seçimle birileri gelecek. Hiçbir seçilmiş belediye başkanının çoğunluğun iradesine karşı durması zaten mümkün değildir. Dolayısıyla bu sisteme dahil olan esnafımız için her hangi bir risk, endişe etmelerini gerektiren bir durum söz konusu değildir. Zaten Büyükşehir Belediyesinin plakaları iptal etme yetkisi yoktur. Bunlar Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilmiştir. Şu anda Bakanlar Kurulu olmadığı için ancak Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edilebilirler. Hiçbir hak kaybı söz konusu değildir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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