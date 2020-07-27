Ortahisar projelerini hız kesmeden hayata geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortahisar projelerini hız kesmeden hayata geçiriyor

İHA

Ortahisar projelerini hız kesmeden hayata geçiriyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılında gerçekleştirilen 3. Toplantısında Ortahisar ilçesinde ki yatırımlar ve hizmetler ile alakalı sunum gerçekleştirdi. Trabzon Valiliği A Toplantı salonunda gerçekleşen sunumda Başkan Genç, yıllın ikinci yarısında da hizmetlerin tüm hızıyla devam edeceğini dile getirdi.
Pazarkapı Kentsel Dönüşüm projesi ile alakalı sunumunda Genç, “Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. etabını oluşturan Ticaret, Konut, Peyzaj ve Dere Islahı işlerinin ihalesi 2018 yılında yapılmıştır. Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan tarihi binaların restorasyon çalışmalarına proje kapsamında devam edilmektedir. Projenin 2020 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Zağanos Vadisinde yapımı devam eden tünel akvaryumun bölge turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Genç, ”Dünya çapında bir ilk olma özellikleriyle donatılmış Tünel Akvaryum Projesi sadece ilimizin değil bölgemizin, hatta ülkemizin turizmine artı değer katacaktır. Projenin Tünel kısmı tamamlanmış olup, Akvaryum kısmı da tamamlandığında Karadeniz bölgesinde tek olma özelliğine sahip olacak kentimize kendine has bir farkındalık oluşturacaktır. Projenin Yap İşlet Modeli ile ihale edilmesi için 06.07.2020 tarih ve 45 sayılı Belediye Meclis kararı alınmıştır. İlan süreleri dikkate alınarak Ağustos ayında Akvaryum kısmının yapım ihalesi yapılacak ve yıl içinde uygulamasına geçilmesi öngörülmektedir" bilgilerine yer verdi.
Tarihi yapıların yaşatılması tüm hızıyla sürdüğünü belirten Genç, “Kent mimari kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından tarihi özelliğe haiz yapıların Kültür Varlıklarından onaylı projesine göre restorasyonlarına 2019 yılında başlanılmış ve 2020 yılı içinde restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır” dedi.
Boztepe Seyir terası ile alakalı bilgi veren Genç, “Boztepe yürüyüş yolu ve teraslarından oluşan kültür rotası avan projesi çalışmaları tamamlanmıştır. Proje, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’nün onayından sonra 5393 sayılı Belediye kanunun 75.maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülecektir. İlgili Kurumlardan proje onayları alındıktan sonra Belediyemizin hazırlamış olduğu avan projenin uygulama projeleri hazırlanıp 2020 yılı içerisinde yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçük Ramazan, atladığı otomobilin altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Küçük Ramazan, atladığı otomobilin altında kalarak ...
Otomobilde oyun oynarken tekerleğin altında kaldı
YEREL HABERLER Otomobilde oyun oynarken tekerleğin altında kaldı
Altının gramının 425 TL'ye yükselmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı: “Hasır bilezik satışlarımız dip yaptı; Özellikle rakamların yüksek olması alım gücünü azalttı”
YEREL HABERLER Altının gramının 425 TL'ye yükselmesi Trabzon hasır ...
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii yarın ziyarete açılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii yarın ...
Koronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler
YEREL HABERLER Koronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler
Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor Trabzon’da restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı ve Ayasofya-i Sağir Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yarın ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ...
Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı
Alexander Sörloth, İngilizleri pişman etti
YEREL HABERLER Alexander Sörloth, İngilizleri pişman etti
Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler Karadeniz’in gizli cennetleri bir bir keşfediliyor Trabzon’un Hayrat ilçesindeki Gülderen Şelalesi merdivenden akan suyu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor Şelalenin doğal yapısı bozulmamış Türkiye'deki ender şelalelerden biri olduğu belirtilerek koruma altına alınması isteniyor
YEREL HABERLER Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler Karadeniz’in ...
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Trabzon'daki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'un Sürmene ilçesinde araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan cinayet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi Cinayet zanlısının annesi oğluna engel olmak için elinden geleni yaptı ancak katil olmasını önleyemedi
YEREL HABERLER Trabzon'daki cinayet anının görüntüleri ortaya ...
Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu Corana virüse yakalandı
YEREL HABERLER Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu Corana virüse ...
Of Belediye Başkanı'nın 'koronavirüs' testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
YEREL HABERLER Of Belediye Başkanı'nın 'koronavirüs' testi pozitif ...
Restorasyon çalışmaları tamamlandı, 28 Temmuz günü hem ziyarete hem ibadete açılacak İstanbul’daki Ayasofya-i Kebir Camii’nin dün ibadete açılmasının ardından Trabzon’da 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi yeni yüzü ile ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Restorasyon çalışmaları tamamlandı, 28 Temmuz günü ...
Park kavgasında, iş yeri komşusunu öldürdü
YEREL HABERLER Park kavgasında, iş yeri komşusunu öldürdü
Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı oldu
YEREL HABERLER Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı oldu
Trabzon’daki trafik kazası Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği de belirlendi
YEREL HABERLER Trabzon’daki trafik kazası Araklı ilçesinde dün gece ...
Zorluoğlu: "Kötü koku Trabzon'un kaderi değil" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "Önümüzdeki yaz kötü kokudan ötürü şikayet olmayacak"
YEREL HABERLER Zorluoğlu: "Kötü koku Trabzon'un kaderi ...
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
YEREL HABERLER Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği ...
Kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü/ Ek ...
Kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
YEREL HABERLER Kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü Kazada hayatını ...
Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü Çay yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü Çay yüklü kamyona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X