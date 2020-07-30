Trabzonspor taraftarı 10 yıl sonra gelen kupayı kutladı

Trabzonspor taraftarları 10 yıl aradan sonra gelen kupayı kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Aytemiz Alanyaspor'u 20 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine getiren Trabzonspor'da taraftarlar 10 yıl sonra gelen zaferi coşkulu bir şekilde kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atatürk alanında toplanan bordomavili taraftarlar meşaleler yakarak kupa sevinci yaşadı.

Emniyet güçleri Atatürk alanını trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak kalabalığı uyardı. Güvenlik güçleri kalabalığın oluşmasına engel olmaya çalışsa da bordomavili taraftarlar kutlamalara devam etti.



En son kupa 20092010 sezonunda gelmişti

İlk kez 19761977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 19771978'de Adana Demirspor, 19831984'te Beşiktaş, 19911992'de Bursaspor, 19941995'te Galatasaray, 20022003 ve 20032004'te Gençlerbirliği, 20092010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti. Bordomavililer 10 yıl sonra İstanbul'da oynanan kupa finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 20 mağlup ederek 9. kez Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirdi.

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