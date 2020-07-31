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UEFA ve CAS Trabzonspor’un 12 milyon Euro açığını affetmedi

İHA

UEFA ve CAS Trabzonspor'un 12 milyon Euro'luk açığını affetmedi. UEFA ve Trabzonspor'un avukatlarını savunmasını ve kanıtlarını alan Spor Tahkim Mahkemisi (CAS) bordomavililerin 2019 mali yılı bütçesini başa baş karşılamadığını tespit etmesi üzerine temyiz başvurusunu reddetti.

UEFA ve CAS Trabzonspor’un 12 milyon Euro açığını affetmedi

UEFA ve CAS Trabzonspor’un 12 milyon Euro’luk açığını affetmedi. UEFA ve Trabzonspor’un avukatlarını savunmasını ve kanıtlarını alan Spor Tahkim Mahkemisi (CAS) bordomavililerin 2019 mali yılı bütçesini başa baş karşılamadığını tespit etmesi üzerine temyiz başvurusunu reddetti.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 20202021 veya 20212022 sezonlarının birinde bordomavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor ise 13 Haziran’da kararın bozulması için CAS’a itiraz etmişti. Spor Tahkim Mahkemesi hızlandırmış olarak yürüttüğü davada 16 Temmuz’da iki tarafında yazılı beyanlarını ve kanıtlarını göz önünde bulundurarak bahse konu olan madde ile ilgili Trabzonspor’un 2019 mali yılı için gerekli başa baş bütçeyi sağlayamadığı için temyiz başvurusunu reddetti.

Süreç 2016 yılında başladı
Trabzonspor, geçmişten gelen borçlar nedeniyle UEFA Finansal Fair Play Komitesiyle 2016 yılında yaptığı anlaşma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı almıştı. Geçtiğimiz sezon UEFA gelirlerinin yüzde 50 el koyma şartı ile Avrupa kupalarında oynamasına izin verilmişti ve 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmesi istenmişti. Getirmemesi halinde ise 20202021 ve 20212022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği yönünde uyarılmıştı.

Trabzonspor 3 şartın birinde takıldı
UEFA Finansal Fair Play Komitesi, bordomavili kulübe 3 şartı sundu. Birincisi borçların yeniden yapılanmanın imzalanması koşulu. İkincisi Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Talimatı’nın yürürlüğe girmesi. Üçüncüsü de 5 milyon Euro zarar barajının altında kalınması koşulu ve 15 Ekim’e kadar Karadeniz ekibine süre verdi. Bordomavili kulüp, yaptığı planlamalar ve çalışmalarla bu 3 şartı yerine getirdiğini düşündü.
Borçların yapılandırılması konusunda, Bankalar Birliği ile anlaşma yapan Trabzonspor, futbol ailesine olan 840 milyon TL’lik borcunu yapılandırdı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu borca kefil oldu. TFF ile 30 Haziran 2019 yılında lisans talimatını tamamlayarak UEFA’nın karşısına çıktı.

UEFA ve Cas’tan geçmeyen koşul
Trabzonspor, mevcut bütçenin 5 milyon Euro’ya inmesi konusunda sıkıntı yaşadı. Söz konusu süreç içerisinde 22 Milyon Euro sermaye artışına giden Karadeniz ekibi eski Başkan Muharrem Usta’nın 6 milyon Euro alacağını ve 7 milyon Euro’luk vergi affı düzenlemesini kabul etmedi. UEFA, bordomavili kulübe 55 milyon Euro olan bütçeyi 5 milyon Euro’ya değil 17 milyon Euro’ya indirdiğini ve 12 milyon Euro’luk bir açığı bulunduğunu belgelerle CAS sunarak, Trabzonspor’un Avrupa kupalarında bir yıl süre ile men edilme istediğini yineledi. Buna karşılık savunma yapan Karadeniz temsilcisinin temyiz isteği ise dün itibariyle CAS tarafından reddedildi.

Trabzonspor 45 sayfalık gerekçeli kararı inceliyor
Trabzonspor Kulübü CAS’ın 45 sayfalık gerekçeli kararını inceliyor. Bordomavililerin avukatları tarafından incelenen gerekçeli karar sonrası kulübün konuyla ilgili stratejisini belirleyecek.

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