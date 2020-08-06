Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir, 17 Süper Lig ekibini geride bıraktı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Süper Lig´in en değerli 3 oyuncusu konumunda yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı.
Trabzonspor´da piyasa değeri 10 milyon Euro´nun üzerinde bulunan ve Süper Lig´in en değerli oyuncularının başında yer alan Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig´de şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı. Güncellenen son değerlere göre bordo-mavili 3 oyuncunun piyasa değeri 49 milyon Euro´ya ulaşırken, güncel kadro değeri yaklaşık 66 milyon Euro olan Medipol Başakşehir, 60 milyon Euro olan Fenerbahçe ve 59 milyon Euro civarında olan Galatasaray´ın dışında 17 kulübün kadro değerini geçti.
3 OYUNCUNUN DEĞERİ, TAKIMIN KADRO DEĞERİNİN YARISINDAN FAZLA
Bu arada güncel kadro değeri yaklaşık 82 milyon Euro olan Trabzonspor´da Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir´in piyasa değerlerindeki artış devam ediyor. Bu üç oyuncu yapılan son güncelleme ile değerlerini toplamda 14 milyon Euro artırarak 49 milyon Euro´luk değerleriyle bordo-mavili takımın da kadro değerinin yarısından fazlasını oluşturdu. Avrupa´nın da transfer gündeminde olan bu üç futbolcu için kulübe ciddi teklifler geldiği öğrenilirken, özellikle bu sezon Süper Lig´de gol kralı unvanına ulaşan ve piyasa değerini de 20 milyon Euro´ya yükselten forvet oyuncusu Sörloth için Avrupa´nın önemli kulüplerinin devrede olduğu kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-08-06 11:14:16
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