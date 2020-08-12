Değirmendere kenarında ölü olarak bulundu

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Değirmendere kenarında bir şahıs ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere mahallesindeki tarihi köprünün hemen altında sabah saatlerinde Serkan Çolak (50) isimli şahıs ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre şahsın dere kenarındaki duvardan düşerek hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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