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9 yaşındaki Berrin, tedbirlere dikkat çekmek için heykellere maske takıyor

DHA

9 yaşındaki Berrin, tedbirlere dikkat çekmek için heykellere maske takıyor


Tolga SAĞLAMNurullah CABRİ/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, ilkokul öğrencisi Berrin Yeşilyurt (9), koronavirüs salgınına karşı maske kuralının önemine dikkat çekip, tedbirlere uymayanları bilinçlendirmek için heykellerin ağızlarına maske takıyor. Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı günü iple çektiğini söyleyen Yeşilyurt, "Maskeyi kolumuza değil ağzımıza takmamız gerekiyor" dedi.
Kentteki Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi Berrin Yeşilyurt, koronavirüs pandemisinde yetkililerin önerdiği şekilde maske kullanımına dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturup, tedbirlere uymayanları da bilinçlendirmek için heykellerin ağızlarına maske takmaya başladı. Salgın nedeniyle gidemediği okulunu çok özlediğini belirten Yeşilyurt, toplumun tedbirlere uyumundaki artışla bir an önce sınıfına, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşmayı bekliyor. 
'AMACIM İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK'
Salgın nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirten Berrin Yeşilyurt, amacının toplumu bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Yeşilyurt, "Biz öğrenciler, artık okulların açılması için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bence okuldayken daha fazla öğrenebiliyoruz. Bazı insanlar sorumluluk almayıp sokaklarda, plajlarda, bahçelerde maskeleri olmadan geziyor. Sorumluluk almamaları beni çok üzüyor. Milli Eğitim Bakanı'mız da hem uzaktan eğitim hem de farklı konularda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Maske takmayanla takan arasında virüsün bulaşma noktasında çok önemli bir fark var. Maske artık bir eşya gibi hiç çıkarmamalıyız. Çevremizi korumalıyız. İnsanlar çevreyi kirletmeye devam ettikçe daha büyük felaketlerle karşılaşabiliriz. Heykellere maske takmamın sebebi insanları bilinçlendirmek. Maskeyi kolumuza değil, ağzımıza takmamız gerekiyor. İnsanların dışarıda maske takmadığını görünce böyle bir fikir geldi aklıma. Öğretmenim de bize yardımcı oldu" diye konuştu.
'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'
Osman Yeşilyurt, gurur duyduğubu belirttiği kızı Berrin'in küçüklükten beri bu tür faaliyetlere karşı duyarlılığı bulunduğunu belirterek, "Evladımın bu tür faaliyetlerde yer alması beni mutlu ediyor. Öğretmeni de bunu destekleyip yardımcı oldu. Biz de ailesi olarak elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Berrin de bu tür faaliyetlerde daha çok ilerledi. Umarım bundan sonraki hayatında da duyarlı bir şekilde iyi bir çevreci, iyi bir doğasever çocuk olur" dedi. 
Anne Asiye Yeşilyurt ise "Berrin anaokulundan beri farklı özelliklerde bir çocuktu. Kendisini her ortamda gösteriyordu. İnsan ve çevre yararına olacak işlerle aklını çok meşgul ediyor. Biz de her zaman yanındayız, destekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ
2020-09-02 09:07:48

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