Trabzonspor'da koronavirüs vakası



TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-09-03 21:45:56



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