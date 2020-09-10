Yaylada tek başına yaşayan `Robinson Nine´nin hayatı belgeselde



Selçuk BAŞARNurullah CABRİ/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 36 yıldır yaz-kış Karakısrak Yaylası'nda tek başına yaşayan ve yörede `Robinson Nine´ olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (85) hayatı belgesele konu oluyor. Yapımcı ve yönetmen Nurdan-Orhan Tekelioğlu çiftince çekimleri tamamlanan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi' adlı belgesel, kurgusunun yapılmasının ardından izleyicilerle buluşacak.

Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın yazkış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını´ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı´nın, hayatı belgesele de konu olacak.

ÇEKİMLER TAMAMLANDI

Yönetmen Orhan ve yapımcı eşi Nurhan Tekelioğlu, 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı'nın hayatı için belgesel hazırlamaya karar verdi. Tekelioğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesi de kayıt altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi' adlı çekimleri tamamlanan belgesel, kurgusunun tamamlanmasıyla yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.

'CANIM SIKILINCA ODUN TOPLUYORUM'

Yıllarca yaz-kış yayladaki evinde tek başına yaşayan Fadime Kayacı, hayatının belgesele konu olmasıyla mutlu olduğunu söyleyerek, "Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip kameralarla benim çekimlerimi yaptılar. İnşallah güzel olur" dedi.

'ÖMRÜNÜ YAYLDA TEK BAŞINA GEÇİRMESİ İLGİMİ ÇEKTİ'

Belgesel yönetmeni Orhan Tekelioğlu, "30 yıllık gazeteciyim. Son 15 yılımı belgeseller üzerinde yoğunlaştırdım. Belgesellerimin konusu ağırlıklı olarak kadın ve doğa üzerine kurulu. Bu nedenle Trabzon´un Tonya ilçesinde yaşayan 90 yaşına gelmiş bir kadın hikâyesinden yola çıkarak Fatma Kayacı´ya ulaştık. 35 yıl önce kendisiyle birlikte yaşayan sara hastası yeğeninin ölümünden kendisini sorumlu tutanlara karşı bir başkaldırışla yaşamına dağlarda devam etti. Yaklaşık 50 yıllık ömrünü dağlarda tek başına geçirmesi benim ilgimi çekti. Yaklaşık 2 yıldır Fatma Kayacı´ya ait haberler toplamaya başladık. Sonra onun belgeselini yapmaya karar verdik. Bu sene belgeselini çektik bitirdik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya Selçuk BAŞAR/Nurullah CABRİ

2020-09-10 09:04:16



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