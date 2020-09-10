Yaylada tek başına yaşayan `Robinson Nine´nin hayatı belgeselde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaylada tek başına yaşayan `Robinson Nine´nin hayatı belgeselde

DHA

Yaylada tek başına yaşayan `Robinson Nine´nin hayatı belgeselde


Selçuk BAŞARNurullah CABRİ/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 36 yıldır yaz-kış Karakısrak Yaylası'nda tek başına yaşayan ve yörede `Robinson Nine´ olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (85) hayatı belgesele konu oluyor. Yapımcı ve yönetmen Nurdan-Orhan Tekelioğlu çiftince çekimleri tamamlanan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi' adlı belgesel, kurgusunun yapılmasının ardından izleyicilerle buluşacak. 
Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın yazkış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını´ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı´nın, hayatı belgesele de konu olacak.
ÇEKİMLER TAMAMLANDI
Yönetmen Orhan ve yapımcı eşi Nurhan Tekelioğlu, 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı'nın hayatı için belgesel hazırlamaya karar verdi. Tekelioğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesi de kayıt altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi' adlı çekimleri tamamlanan belgesel, kurgusunun tamamlanmasıyla yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.
'CANIM SIKILINCA ODUN TOPLUYORUM'
Yıllarca yaz-kış yayladaki evinde tek başına yaşayan Fadime Kayacı, hayatının belgesele konu olmasıyla mutlu olduğunu söyleyerek, "Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip kameralarla benim çekimlerimi yaptılar. İnşallah güzel olur" dedi.
'ÖMRÜNÜ YAYLDA TEK BAŞINA GEÇİRMESİ İLGİMİ ÇEKTİ'
Belgesel yönetmeni Orhan Tekelioğlu, "30 yıllık gazeteciyim. Son 15 yılımı belgeseller üzerinde yoğunlaştırdım. Belgesellerimin konusu ağırlıklı olarak kadın ve doğa üzerine kurulu. Bu nedenle Trabzon´un Tonya ilçesinde yaşayan 90 yaşına gelmiş bir kadın hikâyesinden yola çıkarak Fatma Kayacı´ya ulaştık. 35 yıl önce kendisiyle birlikte yaşayan sara hastası yeğeninin ölümünden kendisini sorumlu tutanlara karşı bir başkaldırışla yaşamına dağlarda devam etti. Yaklaşık 50 yıllık ömrünü dağlarda tek başına geçirmesi benim ilgimi çekti. Yaklaşık 2 yıldır Fatma Kayacı´ya ait haberler toplamaya başladık. Sonra onun belgeselini yapmaya karar verdik. Bu sene belgeselini çektik bitirdik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya Selçuk BAŞAR/Nurullah CABRİ
2020-09-10 09:04:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da Manuel Da Costa ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Manuel Da Costa ile yollar ayrıldı
Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın elektronik kelepçesi çıkarıldı
YEREL HABERLER Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın ...
Batuhan Karadeniz: "Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok"
YEREL HABERLER Batuhan Karadeniz: "Şampiyonluktan başka bir ...
Trabzonspor geleneği sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor geleneği sürdürmek istiyor
Dedelerinin evinde buldukları bitkin haldeki Peçeli Baykuş’u besleyip doğaya bıraktılar
YEREL HABERLER Dedelerinin evinde buldukları bitkin haldeki Peçeli ...
Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Bu sene pandemi dolayısıyla ciddi sıkıntılarla geçti; Son 20 yılın belki de sezon olarak en sakin sezonunu yaşıyoruz” "15 Ağustos sonrası Uzungöl'e gelmeye başlayan Kuveytli turistler bize can suyu oldu"
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm ...
Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor
YEREL HABERLER Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor
Covid 19 tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez alındı Korona virüs tedbirleri kapsamında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde cenaze ilanları yasaklandı
YEREL HABERLER Covid 19 tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez ...
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK fındık alımlarına devam ediyor
Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı ...
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü
YEREL HABERLER Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ...
Kümesine dadanan sansarı yakaladı ama öldürmeye kıyamayarak tekrar doğaya bıraktı
YEREL HABERLER Kümesine dadanan sansarı yakaladı ama öldürmeye ...
Alexander Sörloth durdurulamıyor
YEREL HABERLER Alexander Sörloth durdurulamıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X