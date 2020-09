Palamut büyüdükçe fiyatı da arttı Sezon başında yaklaşık 300 gramı 7,5 TL’den satılan palamutlar şimdi büyüdükçe fiyatını ikiye katlıyor Kalkan balığı fiyatı ile cep yakıyor

Karadeniz’de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından denize açılan tekneler genellikle palamutla dönerken sezon başı, yaklaşık 300 gramı 7,5 TL’den satılan palamutlar şimdilerde hem ağırlığını ile hem de fiyatını ikiye katladı

Tezgahlarda tanesi 15 TL’den satılan palamutlar müşterilerini beklerken, balıkçılardan Temel Özdemir, tanesi 15 TL’den satılan palamudun fiyatının normal olduğunu söyledi. Özdemir “Şu an sattığımız palamutlar 600650 gram civarında. Tanesini 15 TL ‘den satıyoruz. Fiyatı normal sayılır. Sezon başında 250300 gramlık balıklar 7,510 TL’den satılıyordu. Şimdi büyüdü dolayısıyla fiyatı da biraz arttı. Sezon henüz başlamadı sayılır. İstediğimiz gibi balık yok balık sanki gitti gibi. Şu an randıman yok. İstavritin kilosu 30 TL. Bol çıksa daha ucuz olur. Kalkan balığının kilosunu 110120 TL’ye satıyoruz. Fiyat rekoru Kalkan Balığında. Kalkan Balığının kilosu 200250 TL’ye kadar çıktığı oldu” dedi.

Balıkçı esnaflarından Mustafa Çanakçı, palamudun dışındaki diğer balık çeşitlerinin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, “Palamut bugünlerde biraz bol, fiyatı 15 TL civarında. Sezon başında fiyatı 7,510 TL idi ancak küçüktü. Şu anda büyüdü 600700 grama ulaştı. Dolayısıyla irilendiği için fiyatı da ona göre arttı. Diğer balık çeşitleri ise İstavrit 25 TL, Sargan 30 TL, Çinakop 40 TL. Az geldiği için fiyatı da yüksek oluyor. Şu an palamut biraz bol sayılır” diye konuştu.

