Trabzon’da bir apartmanın 10. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde oturdukları apartmanın 10. katından düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Çukurçayır Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Atahan Uzunca annesinin bakkala gittiği ve evde kimsenin olmadığı bir sırada pencereden düşerek ağır şekilde yaralandı. Önce Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Karadeniz teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atahan Uzunca’nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.