Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka bordomavili takım 31 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunu çizgi üzerinden Chebake çıkardı.

76. dakikada Hüseyin'in Adem Büyük'ü ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi. 31

86. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Jetmir Topalli'nin kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.



Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Esat Sancaktar xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xxx, Hüseyin Türkmen xx, Edgar le xxx, Marlon xx, Flavio xx, Abdulkadir Parmak xxx (Sefa Kınalı dk. 58 x), Lewis Baker xxx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme xx (Ahmet Canbaz dk. 78 x), Benik Afobe xxx (Plaza dk. 87 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Campi, Salih Kavrazlı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Eddien Newton

Yeni Malatyaspor: Herrera x, Chebake x (Bülent Cevahir dk. 67 x), Murat Akça x (Zeki Yavru dk. 46 x), Hadebe x, Hafez x, Ndayishimiye x, Acguah x, Adem Büyük x (Jetmir Topalli dk. 78 x), Ahmed Ildız x (Lukoki dk. 46 x), Cueva Bravo x (Fernando dk. 46 x), Benjamin Tetteh x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Eray İşcan, Berk Yıldız, Umut Bulut, Mustafa Eskihellaç

Goller: Benik Afobe (dk. 23 ve 33), Nvakaeme (dk.45) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 76 pen.) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Fernando, Benjamin Tetteh, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Lewis Baker (Trabzonspor)

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