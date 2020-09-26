Hamza Hamzaoğlu: "Bize ümit veren şeyler var ama eksiklerimiz fazla"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçının ardından ümit veren şeyler olduğunu ancak eksiklerinin fazla olduğunu belirterek, çok kolay gol yediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda Trabzonspor'a 31 mağlup oldukları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok kolay goller yediklerini vurguladı.

Hamzaoğlu, "Yine bundan iki haftada olduğu gibi kalemize gelen ilk pozisyonlar gol oldu. Kolay gol yiyoruz, sonra direnç koymakta zorlanıyoruz. Yine böyle bir maç oldu. İlk gole kadar ortada geçen mücadelede. Fakat gelen duran ilk topta konsantrasyon eksiği ile uzaklaştıramadan golü yedik. İki gol çabuk çabuk yedik. 30’dan sonra çevirebilir miyiz, bu maçı kaybetsek başka maçları kazanabilir miyiz diye hamleler yaptık. Bazı oyunculara şans verdik ve onları görme imkanımız oldu. İyi mücadele ettik. Maç 00 seyretse farklı olabilirdi. Ümit veren şeyler var ama eksiklerimiz fazla. Bunları bir an önce toparlayıp sonuca yansıtmamız gerekiyor. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birkaç eksiğimiz var, onları tamamlarsak daha iyi görüntü verebiliriz. Trabzonspor’u galibiyetten dolayı tebrik ederim” dedi.

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