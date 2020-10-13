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Kamyon jantından kuzine üretti

DHA

Kamyon jantından kuzine üretti


Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, 25 yıllık demir ustası Kadir Türker (58), sacdan sobalar çabuk eskidiği için kamyon lastiği jantlarından kuzine üretiyor. Türker´in dayanıklılığı daha fazla olan jantlı kuzineleri, yoğun talep görüyor. 
İlçeye bağlı Yenimahalle´de demircilik işiyle uğraşan Kadir Türker, dayısının sürekli soba eskitme şikâyeti üzerine, atölyesinde dayanıklı kuzine yapmaya karar verdi. Sacdan sobaların çabuk eskimesi üzerine kolları sıvayan Türker, kendisince çözüm üretmeye çalıştı. 25 yıllık demir ustası Türker, hurda kamyon lastiği jantından kuzine üretmeyi başardı. Türker´in dayanıklı olma özelliği taşıyan jantlı kuzineleri, yoğun talep görüp, sipariş ediliyor. Türker´in geri dönüşümle kuzineye dönüştürdüğü sobalar, ebadına göre bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı buluyor. Atölyesinde çalışmalarını sürüden Türker, durgun suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme projesini hayata geçirmeyi de hedefliyor.
'DAYIM İSTEDİ ÜRETTİM, TUTULDU'
Janttan kuzine sobası üretme fikrinin dayısının talebi üzerine hayata geçtiğini belirten Kadir Türker, "Yaylada dayımı ziyarete gittiğimde bana 'Her sene bir soba eskitiyorum, torunum, bana sağlam bir soba yap' dedi. Ben de oradan esinlenerek 'janttan değişik sobalar var ama kuzine sobası yok' dedim. Dayıma janttan kuzine soba yapmayı planladım. Kuzineler fazla dayanıklı olmadığı için bunu dayanıklı olsun diye kamyon jantından yaptım. Oradan esinlendim ve bu sobayı tamamladım. Dayım istedi ürettim, baya da tuttu. Bu sobada odun, kömür, her şeyi yakabilirsiniz. Aynı zamanda ekmek, patates pişirebilirsiniz. Yayla evlerinde ideal kullanılabiliyor. Normal kuzineler 2 milimetre sacdan yapılır. Bu ateşli çelik janttır ve 6 milimetredir, daha dayanıklıdır. Bu sobalarımızın bir faydası da hurdaya atılacak jantları yeniden kullanarak ekonomiye katkıda bulunduk" dedi.
'BAŞKA UÇUK BİR PROJEM DAHA VAR'
Farklı projeler üzerinde de çalıştığını kaydeden Türker, "Benim bir başka uçuk bir projem daha var. Durgun suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak, kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme projem var. İmkânlarım olmuş olsaydı, bu projeyi hayata geçirecektim. Suyun sadece kaldırma kuvvetiyle enerji elde edebilirim. Bu konuyla alakalı küçük bir çalışma yaptım. Küçük bir prototip yaptım, ama daha büyüğünü yapmam lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Köksal USTAOĞLU
2020-10-13 09:11:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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