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PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında gazi oldu, milyonluk tazminatı reddetti 1 milyon 679 bin TL'lik tazminattan feragat etti, "Alsaydım vicdanen çok büyük sıkıntı olacaktı" dedi Kahraman uzman çavuş gönüllerde taht kurdu

İHA

PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında gazi oldu, milyonluk tazminatı reddetti 1 milyon 679 bin TL'lik tazminattan feragat etti, "Alsaydım vicdanen çok büyük sıkıntı olacaktı" dedi Kahraman uzman çavuş gönüllerde taht kurdu

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 5 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır şekilde yaralanan Uzman Jandarma Çavuş Cengiz Erduran, 1 milyon 679 bin TL'lik tazminatı çok bulduğu için reddetti. "Alsaydım vicdanen çok büyük sıkıntı olacaktı" diyen gazi Uzman Çavuş Erduran, teröristlere karşı vatanı ve milleti için canı pahasına gösterdiği kahramanca mücadeleden sonra bu tavrı ile de gönüllerde taht kurdu.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na 5 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır şekilde yaralanan Uzman Jandarma Çavuş Cengiz Erduran, yaklaşık 3 yıl süren tedavinin ardından taburcu olarak Trabzon’a yerleşti. Kulağında işitme kaybı, ayağında yaralanma olan Erduran'ın tazminat davasını gören Erzurum 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu hazırlatırken, vazife malullüğüne dair bağlanan gelir ve ödemeler dikkate alındığında Erduran'ın 1 milyon 679 bin TL karşılanmamış zararı bulunduğu yönünde görüş bildirildi. Mahkemenin sunduğu miktar üzerine gazi Erduran, tazminat miktarını çok bularak kabul etmeyeceğini belirtti. Gazi Uzman Jandarma Çavuş Erduran, yaşadığı süreci anlatarak, “2 Ağustos 2015 günü Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde görevli olduğum dönemde yapılan terör saldırısında yaralandım. 2018 yılında yaklaşık 3 yıllık tedavinin ardından emekli oldum. Şimdi de Trabzon’da yaşıyorum. Gezi olduğumuzda devletten bir tazminat aldık. Aldığımız tazminatı yetersiz bularak tekrar yaklaşık 120 bin TL’lik bir tazminat davası açtık. Mahkeme konunun gelişimiyle ilgili dosyayı bilirkişiye gönderiyor. Bilirkişi de bize 1 milyon 679 bin TL tazminat almamıza karar veriyor. Ondan sonra bize bu miktara itirazınız var mı diye soruldu. Biz de itirazımızın olmadığını fakat bu miktarın çok yüksek olduğunu bunu almanın hale şu günlerde bizler için çok hayırlı olmayacağını, vicdanen çok büyük sıkıntı oluşturacağını bildirdik. Böyle bir duruş, milli duruş, milli görüş anlamında bir duruş sergiledik. Dolayısıyla bu paradan feragat ettik” dedi.

"Aynısı olsa yine reddederim"
Bugün aynı durumla karşılaşsa tavrının yine aynı olacağını kaydeden Erduran, "Allah milletimizden razı olsun. Milletimiz bu konuda bize çok büyük teveccüh gösterdi. Şükürler olsun telefonlarım susmuyor, tebrik eden çok fazla. Sonuç olarak önemli olan benim vicdanen rahat olmam. Şu an vicdanen çok rahatım. Aynı şey bir daha olsa bir kez daha düşünmeden bu parayı reddederdim. Toplam 160 bin TL ödendi. 22 yıllık çalışmışlığım sonunda zaten emekli olan bir devlet memuruna verilen ikramiye yaklaşık 104105 bin TL. Onun üzerinde verilen parayı biz az bulduk. Ona binaen dava açtık. Toplam 100 bin TL’lik maddi, 20 bin TL’likte manevi tazminat davası açtık. Miktar çok fazla gelince biz maddi kısmından feragat ettik. Dolayısıyla şu an 20 bin TL’lik manevi tazminat ödenecek bize. Bundan sonra hayatımda değişen bir şey olmayacak hayatımıza devam edeceğiz. Sonuçta Trabzon’da yaşıyoruz. Normal sıradan bir vatandaş olarak hayatımız bugünden sonra devam edecek” diye konuştu.

Oğlu Muhammet: "Babam benim kahramanım"
10 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf Erduran da babasıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Her zaman babamla gurur duyuyorum. Bu davranışından önce de babamla gurur duyuyordum. Her zaman babama örnek olmaya çalışacağım. Bana da teklif etseydiler ben de o kadar yüklü miktardaki parayı kabul etmezdim. Çünkü hakkın olmayan o parayı kullanınca bir işe yaramaz. Babamı her zaman örnek olacağım. Babam benim kahramanım. İnşallah başkaları da örnek olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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