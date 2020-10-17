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Gönlü razı gelmediği için milyonluk tazminattan feragat eden gaziye övgüler yağıyor

DHA

Gönlü razı gelmediği için milyonluk tazminattan feragat eden gaziye övgüler yağıyor


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)AĞRI'da, terör saldırısında yaralanıp, gazi olduktan sonra açtığı tazminat davasında mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle feragat eden Uzman Jandarma Çavuş Cengiz Erduran (44), bu davranışıyla herkesin takdirini topladı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, makamında ağırlayıp teşekkür ettiği gazi Erduran için sosyal medyada binlerce takipçi de övgü dolu paylaşımlarda bulunuyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu´na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Uzman Jandarma Çavuş Cengiz Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle maddi tazminattan feragat etti.
Vicdani elvermediği için yüklü tazminatı almaktan vazgeçen gazi Erduran´a, örnek davranışı nedeniyle Türkiye´nin dört bir yanından tebrikler yağıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da özellikle sosyal medyada binlerce takipçinin övgü dolu paylaşımlarda bulunduğu Erduran´ı makamında ağırladı. Vali Ustaoğlu, Erduran´a üzerinde el işlemeli Türk bayrağının yer aldığı plaketi takdim etti. Vali Ustaoğlu, ziyarette kızı Yağmur Erduran ile birlikte ağırladığı gazi Cengiz Erduran ile bir süre sohbet ederek, davranışı için kendisine teşekkür etti. 
Öte yandan Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirdiği haberin ardından gazi Erduran ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Pek çok takipçi, 'Helal olsun', 'Seninle gurur duyuyoruz komutanım', 'Hakkını helal et', 'İşte gerçek vatansever' şeklinde yorumlarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-10-17 10:39:19

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