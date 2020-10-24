Trabzonspor, İstanbul´a gitti



Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig'in 6´ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 15.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra havalimanına gelerek saat 19.00´da uçakla İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavilileri bir grup taraftar da havalimanında karşılayarak tezahüratlar eşliğinde İstanbul´a uğurladı.

Trabzonspor´un Fenerbahçe maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Atakan, Hosseini, Campi, Edgar Le, Vitor Hugo, Pereira, Serkan, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Safa, Ahmet, Bilal, Diabate, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Afobe, Djaniny, Plaza olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın saat 19.00´da Ülker Stadyumu´nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trabzonspor'un Trabzon Havalimanı'ndan gidiş görüntüleri

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DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-10-24 19:10:16



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