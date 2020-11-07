Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bugün her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.

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