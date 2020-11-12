Trabzon´da tefecilere operasyon: 8 gözaltı



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) TRABZON´da, polis ekiplerince tefeciliğe yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda senet, silah ve mermi ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefeciliğe yönelik kent merkezinde takibe alınan şüphelilerin bazı iş yeri ve evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda; toplam değeri 892 bin lira olan çok sayıda senet, tapular, bilgisayarlar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile mermiler ele geçirildi. Operasyonda A.D., A.K., S.U., S.E., B.K., E.K., A.B. ile K.S., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon anları da polis kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2020-11-12 10:06:36



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