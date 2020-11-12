Trabzonspor taktik çalıştı

Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 9´ncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 17.00´da başlayan basına kapalı antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar
2020-11-12 21:08:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.