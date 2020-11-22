Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele bordomavili ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Uğurcan Çakır, yerden gelen topu elinden kaçırınca Ricardo Gomes'in kale sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

57. dakikada Abdulkadir Ömür, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Kayacan'da kaldı.

59. dakikada Arvydas Novikovas'ın ceza sahası dışında vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.

60. dakikada Ekuban'ın yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa geriden gelen Lewis Baker'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kaleci Kayacan'ın solundan auta çıktı.

72. dakikada Kaan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

83. dakikada Ricardo Gomes'in pasında Sissoko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Serkan Olguncan xx, Kamil Çetin xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx (Serkan Asan dk. 86 ?), Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Ömür xx (Semedo dk. 84 ?), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Afobe xx (Flavio dk. 62 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Sefa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan x, Murat x, Artoru Mina x, Gökhan x, Kaan x, Gabrial Obertan x, Mitchell Donald x, Sissoko x (Hamroun dk. 88 ?), Rashad Muhammed x (Emrah Başsan dk. 72 x), Arvydas Novikovas x, Ricardo Gomes x

Yedekler: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Mayega, Svhwechlen, Adolphe Teikus, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Cenk Alkılıç

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: Ekuban (dk. 23) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Murat Uçar, Arturo Mina, Kayacan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Afobe, Lewis Baker (Trabzonspor)

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