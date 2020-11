Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, geçiş dönemi için iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyun formasyonlarında oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "İlk yarıda oyun aslında istediğimiz gibi başladı. Diğer sahada hem oyuna hem topa hakimdik. Sonrasında bulduğumuz gol ve Afobe, Tony ve Ekuban ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyunu ilk yarı koparabilirdik. Rakip ise ilk yarı duran toptan etkili oldu. Sayılmayan bir golleri var. Hugo'nun çıkardığı bir pozisyon var. Onun haricinde oyun akışında pozisyon vermedik" diye konuştu.

"GEÇİŞ DÖNEMİ İÇİN İYİ BİR GALİBİYET OLDU"

Avcı, ikinci yarı hava şartları, pas ve savunmaya çıkarken kaybettiği topların olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Savunmayı yaparken çıkarken kaybettiğimiz toplarda sayısal olarak üstümüze geldiler. Maçın olumlu, olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı takım savunmasını daha doğru yaptık, beraber hareket ettik, merkezi kapadık ama bireysel olarak da bazen yumrukla, kafayla sektirmek rakibe pozisyon vermeyi sağladı. 5 haftadır kazanamayan, her maç gol yiyen takım, bugün itibariyle gol yemeden buna direnç gösterdi, maçı kazandı. Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu."

"ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"

Çok eksiklerinin bulunduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Bununla ilgili adım adım çalışacağız. Maç kazanmak biraz da bize özgüven getirecek. Özgüven getirince çalışmanın karşılığını daha net alacağız diye düşünüyorum" dedi.

MEHMET ÖZDİLEK: BÖYLE OYNAYARAK KAYBETMEK BİZİ ÜZDÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, "Tabi böyle oynayarak kaybetmek bizi üzdü. Buraya gelirken amacımız kazanmak, kazanamıyorsak kaybetmemekti. Maça da çok ofansif kadro ile çıktık. Milli maç arasını fiziksel ve taktiksel olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyorduk. Taktiksel anlayışta da bu maç öncesi değişime gitmiş, bunun çalışmasını yapmıştık. Maça gelince her iki takımın kazanma odaklı olacağı bir müsabakadaydı. İlk 15-20 dakika dengeli giden bir oyun vardı. Hiç beklemediğimiz anda bir gol yedik. Çok da kötü bir gol yedik. Ondan sonra 70-75 dakika topa hakim olan, sahada ne yaptığını bilen, yan orta, şutu deneyen, pozisyon üreten bir Erzurumspor vardı. Oyun anlamında her şeyi yaptık, yapmadığımız topu içeri atmaktı. Bunu yapamadık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Camiaya, kendilerine yakışan oyun anlayışı ortaya koydular. Karşılığı puan veya galibiyet olmalıydı. Bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Futbol ne kadar iyi oynarsanız sonuca yansıtmanız gereken bir oyun. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun gelecek adına umut verici" şeklinde konuştu.

"BU SENE VAR´DAN DÖNEN 4-5´İNCİ GOLÜMÜZ"

Özdilek, VAR'dan dönen pozisyona ilişkin olarak, "Hakemlerle ilgili gel gitlerimiz oluyor. Hepsi de genç. Erkan hoca da genç hakem. Oyun içerisinde büyük takıma karşı oynuyoruz. Kazanma odaklı takımlara karşı oynuyoruz. Bu sene VAR´dan dönen 4 veya 5´inci golümüz. Bugünkü gol verilir mi verilmez mi kararını ben veremem. Oyuncum gol atma adına ayağını uzatıyor. Birbirine teması var. Topa rakip dokunduktan sonra hamlesi var. Saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok ama bunlar hep bize karşı yapılıyor. Bu bizi üzüyor. Hep bunlarla karşılaştığımız için zaman zaman canımız yanıyor. Kazansak da kaybetsek de savaşarak yapmaya çalışıyoruz. Bugün zaman zaman hem Trabzonsporlu oyuncular hem de hakem hızımızı kesti" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-11-22 22:13:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.