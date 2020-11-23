Hava muhalefeti nedeniyle hamsinin fiyatı yükselişe geçti Birkaç gün öncesine kadar kilosu 7,5 TL’ye kadar satılan hamsi bugün 10-15 TL arasında satılıyor Trabzon Toptancı Balık Haline üç gün önce yaklaşık 10 bin kasa hamsi gelirken, bugün bu rakam 3 bin kasaya kadar geriledi

Trabzon’da hamsi fiyatları birkaç gün öncesine göre neredeyse iki kat artarken, bu durumun hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan teknelerden kaynaklandığı belirtildi.

Trabzon Toptancı Balık Hali'ne üç gün önce yaklaşık 10 bin kasa hamsi gelirken, bugün ise bu rakam 3 bin kasaya kadar geriledi. Üç gün öncesinde kilosu 7,5 TL’den satılan hamsi bugün ise 1015 TL arasında satılırken, hamsinin ince olması da dikkat çekiyor.

Balıkçı esnafları yıllardır ilk kez bu sezon hamsinin bu kadar uzun süre ince geldiğini, genellikle başlangıçta ince çıkan hamsinin sonradan irileştiğini ancak bu sezon böyle olmadığını söylediler.

Dün akşam hava muhalefeti nedeniyle çok fazla teknenin denize açılamadığından az gelen hamsinin fiyatının yüksek olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı, “Dün akşam hava bozuk olduğundan dolayı fazla tekne açılmadı. Dolayısıyla hamsi az geldiği için fiyatı bugün biraz pahalı. İki üç gün önce 7,510 TL idi bugün ise 12,515 TL civarında. Genelde hamsi Trabzon açıklarında avlanıyor. Hamsi çıktı çıkalı çok ince, hiç irileşmedi diyebiliriz. İri hamsi pek yok. Daha önceki sezonlarda hiç bu kadar ince olmamıştı. Başlangıçta ince oluyordu ancak sonradan irileşiyordu. Bu sezon ise hep ince çıkıyor. Vatandaş da bu durumdan memnun değil hamsi ince ancak lezzeti daha fazla. Diğer balık çeşitlerden ise çinakop, barbun, mezgit geliyor. Çinekop’un kilosu 60, mezgit 3560, istavrit 4050 TL arasında değişiyor. Palamut ise tek dük geliyor desek yeridir” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Adem Yetim de yaptığı açıklamada “Bu aralar deniz biraz karışık olduğu için hamside kendini fazla göstermiyor. Dolayısıyla azaldıkça fiyatı da yükseliyor. Biz de vatandaşa daha ucuz hamsi yedirmek istiyoruz ancak şartlar bazen el vermiyor. Diğer balık çeşitleri de pek fazla olmuyor genelde vatandaş hamsiyi tercih ediyor. Bu sıralar hamsi fazla büyümedi ince çıkıyor” dedi.

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