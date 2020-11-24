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TESOB Başkanı Kara: "Esnafın işyerleri kapalı olduğu süre boyunca acil olarak yürürlüğe koyulacak tedbirlerle desteklenmesi şarttır"

İHA

TESOB Başkanı Kara: "Esnafın işyerleri kapalı olduğu süre boyunca acil olarak yürürlüğe koyulacak tedbirlerle desteklenmesi şarttır"

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, son olarak yürürlüğe koyulan pandemi kısıtlamaları nedeniyle en çok mağdur olan kesimin yine esnaf ve sanatkârlar olduğunu belirterek, “Esnafın işyerleri kapalı olduğu süre boyunca acil olarak yürürlüğe koyulacak tedbirlerle desteklenmesi şarttır” dedi.
TESOB Başkanı Metin Kara, daha önce uygulamaya koyulan kısıtlama tedbirleri nedeniyle en büyük sıkıntıyı esnaf ve sanatkârın yaşadığını hatırlatarak “Bu süreçte bizlerin de yetkili makamlara ilettiği talep ve çözüm önerilerinden uygulamaya koyulanlar oldu. Ancak esnaf ve sanatkârımızın ikinci kısıtlama döneminde ayakta kalabilmesi için daha etkin tedbirlere ihtiyaç var. Zaman kaybedilmeden işyerleri kapanan veya çalışma saatleri sınırlandırılan esnaflarımıza ve personellerine nakdi yardım yapılmalı. En önemli konuların başında gelen kira yardımının yanı sıra elektrik, doğalgaz, su faturalarının belli bir bölümü için yardım edilmeli. İşyerlerinin kapalı olduğu dönemde SGK ve vergi ödemelerinden muafiyet sağlanmalı” diye konuştu.
Esnaf ve sanatkârların her zaman olduğu gibi bu dönemde de devletin ve milletin iyiliği için olan uygulamaları desteklediğinin altını çizen Metin Kara, “Kovid19 illetinden bir an önce kurtulmamız için alınan tedbirleri destekliyoruz. Ancak ekonominin kılcal damarlarını oluşturan esnaf ve sanatkârın da ayakta kalması için bu geçiş sürecinde desteklenmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Esnaf ve sanatkârlar olarak Mart ayından bu yana alınan tedbirlere azami şekilde uyduk ve uymaya da devam edeceğiz. Ancak salgının yayılmasını önlemek için faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe işletmecileri, örgün eğitime yeniden ara verilmesiyle işine ara veren servis araçları, okul kantinleri, işleri durma noktasına gelen kırtasiyeciler, hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelere nakdi destek verilmesi şarttır. Bu işletmelerimiz yaklaşık 8 aydır ayakta kalabilmek için büyük çaba sarf ediyor ve desteklenmeleri gerekiyor. Esnafımıza kepenk kapattırmadan bu süreci geçirmek için aylık nakdi yardım şarttır” şeklinde konuştu.
Başkan Kara, ticari borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin protokolün de önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek “Türkiye Bankalar Birliği ile varılan anlaşma gereği esnaf ve sanatkârlarımıza 23 banka ve 30 finans kuruluşu ile ticari borçlarının yeniden yapılandırılması imkânı sağlandı. Bundan sonra da etkin tedbirlerin alınmaya devam edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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