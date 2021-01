Genç çiftçi projesiyle başladı şimdi siparişlere yetişemiyor Trabzon’da 3 yıl önce hibe desteğiyle 3 büyükbaş hayvan ile besiciliğe ve süt üretimine başladı şimdi 20 büyükbaş hayvan sahibi oldu

10 yıl boyunca her gün yaptı... İşte büyük değişim!

Trabzon'un Of ilçesinde Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak besiciliğe başlayan ve sattığı süt ürünleriyle geçimini sağlayan Esra Çakır, siparişlere yetişemiyor.

Pandemi sürecinde doğal gıda ürünlere talep daha çok artarken, tüketiciler hayvansal ürünleri daha ziyade kırsal alanlardan tercih ediyor. Özellikle tereyağı, yoğurt, süt gibi ürünleri birinci elden almak isteyen tüketiciler zaman zaman üreticilerin ayağına kadar gittiği bile oluyor.

Esra Çakır, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi'nden 2017 yılında yararlanmak suretiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurusu onaylanarak kendisine 3 büyükbaş hayvan hibe edildi. Proje kapsamında ilçenin kırsal Sıraağaç Mahallesi'nde hayvan çadırı ve 3 büyükbaş hayvan hibe edilen Çakır, eşinin de desteğiyle zamanla hayvan sayısını 20'ye çıkardı.

Çakır, her sabah ilk iş olarak "Çınar", "Kıvırcık", "Nazlı", "Benekli", "Çıtır" ve "Tavşan" gibi isimlerle çağırdığı hayvanlarıyla tek tek ilgilenerek bakımlarını yapıyor. Hayvanlarından elde ettiği süt ürünlerini komşularına doğrudan sattığını belirten Çakır, “Bazı hayvanlarımı yaylaya gönderdim, orada yağımız, peynirimiz oluyor. Ekmek kapımız burası" dedi.

Çakır'ın eşi Bayram Ali Çakır da hayvanlar sayesinde geçimlerini sağladıklarını ifade edere "Her yıl kurbana 34 hayvan yetiştiriyoruz. Bu iş ekonomimize büyük katkıda bulunuyor. İlçemizdeki bütün kadınların bu şekilde ekonomilerine katkıda bulunmalarını isterim" diye konuştu.

