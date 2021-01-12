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Hamsi yok, müşteri de yok Tezgahlarda hamsi olmayışı diğer balık çeşitlerinin de satışını etkiledi, tezgahlar kültür balıklarına kaldı

İHA

Hamsi yok, müşteri de yok Tezgahlarda hamsi olmayışı diğer balık çeşitlerinin de satışını etkiledi, tezgahlar kültür balıklarına kaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'de avlanan hamside yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle avına getirilen 10 günlük yasak nedeniyle tezgâhlarda hamsi olmazken, bu durum diğer balık satışlarını da olumsuz yönde etkiledi.
Trabzon Balık Hali’nde hamsinin olmayışı, diğer balık çeşitlerinin de fiyatlarının yüksek olması vatandaşların alım gücünü etkilerken, balık satıcıları da “Hamsi yok, müşteri yok” diyerek işlerinin gerilediğini belirttiler. Hamsinin olmayışından dolayı bazı tezgâhlarında kapalı olduğu gözlenirken, balık hali en sakin günlerinden birini yaşıyor.
10 gün süre ile hamsi avcılığının yasaklanmasının ardından tezgâhlar genelde kültür balıkları ağırlıklı olurken, hamsinin olmayışı diğer balık çeşitleri fiyatlarını yüzde 1020 arasında artırdı.
Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, hamsinin olmayışından dolayı balık haline pek müşteri gelmediğini ifade ederek “Hamside yasak var. Hamsi olmadığı için de müşteri gelmiyor. Genelde müşterilerimiz hep hamsiye odaklanmıştı. Hamsi bitti, müşteri bitti. Şu anda istavrit, mezgit, levrek, çupra, somon yani ağırlıklı kültür balıkları var. İlk defa böyle bir döneme rastladım. Yıllardır bu sektördeyim ilk defa bu yıl böyle 10 gün hamsi yasağı ile karşılaştım. Bana göre hamsi 10 günde büyümez diye düşünüyorum. Gelen müşteriler sadece hamsi istiyor. Diğer balık çeşitlerinin fiyatları da yüksek mezgit 3050 TL arası. İstavrit 3040 TL. Dolayısıyla fiyatlar müşteriye de ağır geliyor” dedi.

"Hamsi tezgahların neşesiydi"
Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da tezgahların hamsi ile şenlendiğine işaret ederek “Hamsi olunca müşteri oluyor, hamsi olmayınca müşteri de olmuyor. Tezgâhlarda istavrit, çupra, levrek ağırlıklı. İstavrit kilosu 3035 TL arasında değişiyor. Dolayısıyla vatandaşa pahalı geliyor. Hamsi olduğu zaman işlerimiz biraz olsun iyi idi. Hamsi olunca tezgâhlar şenleniyor ,olmayınca pek iş olmuyor. Vatandaş 1015 TL’ye hamsi alıyordu. Hamsinin olmayışı diğer balık çeşitleri de pahalı olmasından dolayı vatandaş balık haline pek uğramıyor” şeklinde konuştu.
Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu ise yaptığı açıklamada ”Hamsi olmayınca piyasa etkiliyor. Dolayısıyla şu anda hamsi, yasak uygulamasından dolayı yok. Hamsinin olmayışı diğer balık çeşitlerinin fiyatını ister istemez etkiliyor. İstavrit 3035 TL arası. Mezgit 25 TL’den 70 TL’ye kadar mezgit var. Barbun şuan 50 TL bir hafta önce 45 TL idi. Sargan 50 TL. Diğer balık çeşitleri geliyor ancak kültür balıklarına da talep var” diye konuştu.
Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise hamsi olmayınca diğer balık çeşitlerinin satışı da pek olmadığını belirterek "Şuan hamside avlanma yasağı var. Bunun yanı sıra diğer balık çeşitleri de kıt sayılır. Hamsi olmayınca diğer balık satışları da pek olmuyor. Vatandaş genelde hamsiyi soruyor. Şu anda işlerimiz durgun. Tezgâhlarımız genelde kültür balıkları ağırlıklı. Hamsi olduğu zaman diğer balık çeşitleri satılıyordu dolayısıyla hamsi olmayınca diğerlerine pek rağbet olmuyor. Hamsi olduğu zaman diğer balıkların fiyatı yüzde 10 daha düşüktü, diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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