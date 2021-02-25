Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 10 eksikle sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen´in yanı sıra dinlendirilen Hugo antrenmanda yer almadı. Ayrıca Uğurcan, Erce, Baker, Hosseini ve Marlon da antrenmanda yer almazken, Yusuf ile Faruk Can ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-25 14:23:52
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