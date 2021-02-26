Kantarcı ve yönetim kurulu üyeleri Rize valisi Çeber'i makamında ziyaret ettiler

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Rize valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette. pandemi döneminde bölgenin turizmde yaşadığı kayıplar ve sıkıntılar dile getirilerek 2021 turizm sezonu öncesinde alınacak önlemler ve hazırlıklar masaya yatırıldı.

Vali Çeber, il olarak “alan planlaması” yöntemiyle çalışmalarını sürdürdüklerini bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü ve tüm diğer ilgili daire müdürlükleri koordinasyonunda sezon hazırlıklarının son aşamada olduğunu vurguladı. Ziyarette, Rize'nin çay tarımından sonra en önemli gelir kaynağı olan turizmin öneminin farkında olunduğu öncelikle turizm paydaşlarının sonrasında da esnaflardan başlayarak tüm Rizelilerin konuya gereken önem ve hassasiyeti gösterdiklerini ifade ettiler.

TÜRSAB Bölge Başkanı Kantarcı, Fırtına vadisi üzerinde bulunan rafting tesislerine ilişkin olarak, "Son tespitte 33 olan sayılarından sadece 11 tanesinin belgeli ve sezonda meydana gelmesi olası bir kaza sonrası bölgenin bundan onarılması güç bir yara alacaktır. Bu konuya eğilmemiz gerekmekte. Öte yandan tüm bölgenin ana sorunlarından bir tanesi olan kaçak, belgesiz seyahat acenteliği ve taşımacılık faaliyetleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte TÜRSAB denetmenlerinin süregelen başarılı bir biçimde devam etmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.