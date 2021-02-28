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Ali Koç: Şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık

DHA

Ali Koç: Şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık


Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ-Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "İki günde yerden yere vurulabiliyorsunuz, iki günde göklere çıkartılabiliyorsunuz. Bu maçı kazandık şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık. Kaybetsek de bir şey bitmeyecekti. Daha çok yol var" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0'lık galibiyetle 3 puan aldıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir hafta geçirdiklerini kaydeden Başkan Koç, "Bizim açımızdan her anlamda çok zorlu bir haftaydı. Şubat ayı 2 yıldır bize hiç iyi gelmiyor.  Bu sene de Şubat ayında gereksiz puanlar kaybettik. Şansızlıklar yaşadık. Puanlarımızı etkileyen hakem hataları da oldu. Bu yüzden bu gece çok önemliydi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan olmak, hoca olmak, sportif direktör olmak, futbolcu olmak çok zor. İki günde yerden yere vurulabiliyorsunuz, iki günde göklere çıkartılabiliyorsunuz. Bu maçı kazandık şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık. Kaybetsek de bir şey bitmeyecekti. Daha çok yol var. Daha evvel yaptığım konuşmalarda da ifade ettiğim gibi daha çok inişler çıkışlar olacak. Bu her takım için geçerli. Bu yoğun takvimde ve kovid ortamında bunlar olağan. O yüzden bugün hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Kenetlendiler, konuştular, birleştiler. Bir ve bütün oldular, burada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar" dedi.
"BURADAN MUTLU AYRILIYORUZ"
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı da kutlayan Başkan Koç, "Bugünkü futbolla puan kaybetsek bile mutlu ayrılırdım buradan. Biraz evvel istatistiklere baktım, bayağı gol olabilecek pozisyonlarımız var. Uğurcan'ı da tebrik ediyorum, güzel bir maç çıkardı. Bu aralar güzel maçlar çıkarıyor. Ama öncelikle takımımı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe arması, camiası için nasıl savaşılır onu gösterdiler. Ben gurur duydum. Ama daha gidilecek çok yol var. Özellikle ilk yarı oynadığımız futbolu pek çok maça yaymamız lazım. Doksan dakikanın içinde daha uzun bölümler yapmamız lazım. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Ayrıca Trabzonspor Kulübü'ne, Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz andan itibaren her şeyi karşıladılar. Çok misafirperver karşıladılar bizi, sağ olsunlar" diye konuştu.
"FENERBAHÇE'DE HOCA OLMAK ÇOK ZORDUR"
Kadro dışı kalan Caner Erkin ile teknik direktör Erol Bulut'un psikolojisine ilişkin soru üzerine Başkan Koç şunları söyledi:
"Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Bizim camiamız diğer camialara göre daha talepkar, duygu ve düşünceleri tavan ve taban yapabiliyor. Bizde öyle bir düşünce yoktur. Bizim işimiz kenetlenmek, aile ortamını sağlayabilmek. Daha iyi aile olabiliriz. Bunu bugün gösterdik. Biz sosyal medya ve gazetede yazılanlara göre hareket etseydik bugüne kadar çok değişiklik yapmak zorunda kalırdık. Yapmamız gereken Erol hocaya, ekibine ve başta sportif direktör olmak üzere bütün ekibe başarılı olabileceği ortamı yaratmak.  Zaman zaman bu ortamı sağlayamamış olabiliriz ama tüm ekip elinden geleni yapıyor. İnşallah bu bir dönüm noktası olur ve bundan sonra sakatlar da düzelince güzel bir seriye başlarız. Allah'ın izniyle de mutlu sona ulaşmaya çalışırız. Spesifik oyuncular üzerine yorum yapmak istemiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum; bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca ne sportif direktör ne de yönetim bu kararları tek başına almaz. Bu kararlar oturulup istişare edilir ve kulübün çıkarları ne ise ona göre bir karar alınır. Bizim için her sporcumuz ayrıdır, değerlidir." 
"HEPİMİZ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"
Otelden takımı el sallayarak uğurlamasının hatırlatılması üzerine ise Başkan Ali Koç, "Arkalarından el salladık, uğurladık, yolcu ettik. Bu hafta hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Ziyaretlerimiz oldu. Takımda inisiyatif kullanma, reaksiyon gösterme, kenetlenme olduğunu gördüğüm için buraya umutlu geldik. Trabzonspor, zor bir ekip, hele kendi sahasında daha da zor bir ekip. Yedi maçtır kazanıyor, üstüne koyarak da devam ediyor. Böyle bir ortamda, biz düşükken, bu sıkıntılar içerisinde üç puanı almak bizim için altın değerindedir. Çok güzel bir zemin vardı. Sahayı bu şekilde tuttukları için de Trabzonspor'u ayrıca kutlarım" diyerek sözlerini tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkan Ali Koç'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-02-28 22:50:54

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