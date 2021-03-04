Ortahisar’ın ek hizmet binası Akoluk’a yapılacak

Ortahisar Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa kullandığı Deliklitaş’taki ek hizmet binasını Akoluk Mahallesi’ndeki araziye taşıyacak.

Yeni yapılacak ek hizmet binası arazisine şehirler arası terminal yapımına başlanmasından dolayı Ortahisar Belediyesi Fen İşleri ve Makine İkmal Müdürlüğü’nün atölyelerinin bulunduğu binaları Akoluk Mahallesi’nde

yapılacak olan yeni binaya taşıyacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortak kullanılan binalardaki betonarme prefabrik bloklar sökülerek ek hizmet binasının inşasında kullanılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni ek hizmet binasının 34 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Genç “Yeniden ihaleye çıkıp oluşmasının epeyce belediyemize bir yük getireceğini hatta bunun 20 milyon liraya yakın bir maliyete neden olacağını hesapladık. Bundan dolayı pandemiyi de dikkate alarak ekonomik davranalım dedik. Şu anda kullandığımız yapıların naklinin mümkün olup olmayacağını araştırdık ve bunun mümkün olduğunu gördük. Bu binaların bir kısmı bizim, bir kısmı ise Büyükşehir’in Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun kendilerinin uhdesinde olan binalarıda bize verdiler. Daha önce

bu betonarme prefabrik binaları buraya monte eden firmayla da iletişime geçtik. Onlarda bu binaların alınıp akoluktaki yeni alana konuçlandırılabileceğini söylediler. Şunu söyleyeyim, belki 20 milyon TL’ye mal olacak binaları, biz 23 milyon maliyete indireceğiz. Yaklaşık 15 milyon TL tasarruf edeceğiz. Betonunu da kendimiz yapacağız. Hafriyatını da kendimiz yaptık. Öyle ekonomik bir çalışma olacak inşallah” dedi.

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