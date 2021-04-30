Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada

DHA

Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar; o anlar kamerada


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)TRABZON'da kısıtlamada açık olan kafeye polis baskın yaptı. İçeride kızlı erkekli bir grup gencin balkondan balkona atlayarak kaçışları cep telefonu kamerasına yansıdı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 22 bin lira ceza uygulandı.
Kemerkaya Mahallesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binada balkona geçerek kaçmaya çalıştı. Kafedeki gençlerin balkondan balkona kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafedeki gençlerin, sırayla balkondan kaçma anları görülürken, bir kişinin de "Çekmeyin, sakın yayınlamayın" dediği duyuluyor.
Bu arada kimlikleri tespit edilen 7 kişiye salgın tedbirleri ihlalden toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2021-04-30 13:41:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da gol sıkıntısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gol sıkıntısı
Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar
YEREL HABERLER Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle ...
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmada Trabzon’da yaylalar soğuk hava nedeniyle tercih edilmedi
YEREL HABERLER Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs ...
Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız ...
Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
YEREL HABERLER Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça ...
Abdulkadir Parmak özür diledi
YEREL HABERLER Abdulkadir Parmak özür diledi
Tam kapanma öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladılar
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladılar
Turizm sezonu öncesinde Uzungöl'de kanalizasyon hatları rehabilite ediliyor
YEREL HABERLER Turizm sezonu öncesinde Uzungöl'de kanalizasyon ...
Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' yoğunluğu
YEREL HABERLER Trabzon'da çarşı ve pazarlarda 'tam kapanma' ...
Kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, özür diledi
YEREL HABERLER Kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, özür diledi
Trabzonspor'da hedef transfer!
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef transfer!
Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı
YEREL HABERLER Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı
Tam kapanma öncesi güneşli havayı fırsat bilen Trabzonlular park ve bahçeleri doldurdu
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi güneşli havayı fırsat bilen ...
Trabzon’da artık her yağmurda bu manzara yaşanmayacak
YEREL HABERLER Trabzon’da artık her yağmurda bu manzara yaşanmayacak
Vatandaşlar sigortaya ihtiyaç olarak değil zorunluluk olarak bakıyor Türkiye’de sigorta bilinci üzerine yapılan üçüncü akademik çalışmanın sonuçları açıklandı Araştırmaya göre sigorta yaptıranların yarısı poliçe teminatları hakkında bilgi sahibi değil
YEREL HABERLER Vatandaşlar sigortaya ihtiyaç olarak değil zorunluluk ...
Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Taflan: "Tam kapanmada şartları uyan inşaat çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecekler"
YEREL HABERLER Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı ...
Trabzon'da Ramazan’da gıda denetimleri
YEREL HABERLER Trabzon'da Ramazan’da gıda denetimleri
Prof. Dr. Aydın: Yaza sağlıklı geçiş için kapanmaya yüksek uyum önemli
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Yaza sağlıklı geçiş için kapanmaya ...