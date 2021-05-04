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Sera Gölü'ndeki kirliliğe 'çökeltim havuzu' çözümü

DHA

Sera Gölü'ndeki kirliliğe 'çökeltim havuzu' çözümü


Tolga SAĞLAMSelay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, balçıkla kaplandı, Sera Deresi yatağına atılan çöplerin birikmesiyle kirlilik oluştu. Kısmen temizlenen gölün kalıcı olarak kurtarılması için Devlet Su İşleri'nce (DSİ) dere yatağına çökeltim havuzu yapılacak. DSİ Trabzon Bölge Müdürü Emre Akçalı, "Göl, taşkınlar veya doğal akışlarla rusubat doluyor, bu da çevre halkında memnuniyetsizlik yaratıyordu. Gölümüz kirlilikten arınacak" dedi.
Akçaabat ilçesinde, 21 Şubat 1950'de Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan ve 11 yıl önce 'tabiat parkı' ilan edilen Sera Gölü´nde, taşkın ve akarsuların taşıdığı rusubat nedeniyle kirlilik yaşanıyor. Sera Deresi yatağına atılan çöplerin de biriktiği göl yüzeyindeki kirliliğin kalıcı olarak ortadan kaldırılması için harekete geçildi. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 'Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı 2'nci Kısım İkmali' projesi hazırlandı. Sözleşmesi imzalanan ve haziran ayında başlanacak kapsamlı çalışmayla Sera Gölü´ne akan derelerde ıslah tesisleri, köprü, menfezler yapılacak. Küçük boyutlu rusubatların göle karışmasını önlemek için de çökeltim havuzu inşa edilecek.
'TAŞKINLARLA RUSUBAT DOLUYOR'
Sera Gölü´ndeki kirliliği önlemek üzere geçmiş yıllarda temizleme çalışması yaptıklarını anlatan DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Emre Akçalı, "Sera Gölü maalesef taşkınlarla veya doğal akışlarla rusubatla doluyor. Bu da çevre halkında memnuniyetsizlik yaratıyor. Bunun için zaman zaman makineli çalışmalar yapıyoruz ancak çok sık dolum yaşandığı için bunu önleyemiyorduk. Yapılacak projeyle bu kirliliğin büyük ölçüde önüne geçmiş olacağız" dedi.
'1000 GÜNDE TAMAMLANACAK'
Projenin, 2019'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı´nın ziyareti sırasında gündeme geldiğini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli´nin talimatıyla da hazırlandığını söyleyen Akçalı, "Proje çalışmalarını 2020 yılında tamamladık ve ihaleye çıkarak sözleşmesini imzaladık. Yer teslimi yapıldı ve yüklenici firma en kısa zamanda çalışmalara başlayacak. Yukarı havzada çok sayıda proje yapılacak; dere ıslah tesisleri, köprüler, menfezler, bunlarla birlikte toplam bin günlük iş süresi öngörülüyor" diye konuştu.  
'ÇÖKELTİM HAVUZU, KÜÇÜK BOYUTLU MALZEMEYİ TUTACAK'
Sera Gölü´nün üst havzasında bulunan tersip bentlerinin, büyük boyutlu rusubatları tuttuğunu fakat kirliliğe yol açan küçük boyutlu malzemenin göle taşınarak, kirliliğe neden olduğunu kaydeden Akçalı, şunları söyledi: 
"Gölün yapısı gereği yukarı havzadan gelen rusubatla zaman zaman dolmakta. Biz de burayı temizlemek zorunda kalıyoruz. Geçtiğimiz yıl 180 bin metreküp rusubat temizledik. Bu temizleme çalışmalarını 3-4 yılda bir yapmak durumunda kalıyoruz. Yukarı havzada tersip bentlerimiz var. Gelen rusubattan iri olanları kum ve çakılı tutuyor fakat askıdaki malzemeler dere akışlarıyla birlikte geliyor ve doğal gölü dolduruyor. Bu projeyle çökeltim havuzu yapılacak ve askıdaki malzemenin göle gelmeden çökeltilmesi ve tutulması sağlanacak. Bu sayede göl, doğal güzelliğiyle doğaseverlere hizmet verecek." 
HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK
Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950'de Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle oluşan göl, Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikayesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl; Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göl ve bölgesinde, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti de ağırlanıyor.
GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI
Sera Deresi Vadisi´nde oluşan Sera Gölü'ne paralel uzanan kara yolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de 'Çin Seddi' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, yıkıldı. Gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif 'GeoArme Geosentetik donatılı duvar' yapıldı. Projede ayrıca 3040 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Tolğa SAĞLAM-Selay SAYKAL
2021-05-04 09:21:29

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