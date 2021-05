Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmesi gerektiğini belirterek “Perakende yasası bir an önce değişmeli ve yasallaşmalıdır” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, İçişleri Bakanlığının 7 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başlayacak "market tedbirleri" konulu göndermiş olduğu genelgeye istinaden tam kapanma süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile zincir marketlerde veya süper marketlerde inşaat malzemesi, hırdavat, elektronik eşya, kırtasiye, giyim, aksesuar vb satışına izin verilmeyeceğini hatırlattı. Taflan, bu salgın süresince zor günler geçiren esnaflar olarak haksız rekabetin önüne geçilmesi ve ortadan kalkmasını arzu ettiklerini söyledi.

“Bu uygulamanın sadece kısıtlama günlerinde uygulanmasını istemiyoruz” diyen Taflan, “Zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmelidir. Perakende yasası bir an önce değişmeli ve yasallaşmalıdır. Marketlerde inşaat malzemesi satılmasına karşıyız. Kısıtlamadan dolayı inşaat malzemesi satıcıları ve nalbur esnaflarımız dükkanlarını sürekli açık tutamıyorlar. Fakat zincir marketler ve süper marketler inşaat malzemeleri satabiliyorlar. Gıdanın yanında her türlü ürünü satabilmektedirler. Yıllardır süre gelen haksız rekabete yol açan bazen de kapatmaya kadar giden küçük ticari işletmelerin ayakta kalabilmesi istihdamın sağlanabilmesi için bir an önce parakende yasasının değişmesi gerekmektedir. Gıdadan tekstile, kozmetikten mobilya ve inşaat malzemesine kadar her sektörden ürünleri satan zincir marketler sadece İnşaat sektörünü değil her sektörü etkilemektedir. İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ‘market tedbirleri’ konulu genelgenin sadece kısıtlama günlerinde değil perakende yasasının değiştirilerek kalıcı olmasını ve esnaflarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini arzu etmekteyiz” dedi.

