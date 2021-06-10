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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı.

İHA

El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı.

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme ve kültürsanat kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği yılsonu sergisi açıldı.
Kaligrafi, minyatür, ev tekstil ürünleri, hasır örücülüğü, takı yapımı ve tasarımı, tezhip, resim ve fotoğraf kursuna katılan kursiyerlerin eserlerinin görücüye çıktığı sergi ziyaretçiler tarafından beğeniyle gezildi. Akçaabat Folklor Ekibi de serginin açılışında takdirle izlenen bir gösteri sundu.
Ortahisar Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen serginin açılış etkinliğine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, usta öğreticiler, eğitmenler, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kurslar istihdama katkı sağlıyor”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, pandemiye rağmen korunma tedbirlerine riayet edilerek açılan meslek edindirme ve kültürsanat kurslarının ciddi manada istihdama katkı sağladığına vurgu yaptı. Düzenlenen kurslarla gençlerin, bayanların ve ev hanımlarının el becerilerinin daha nitelikli hale getirildiğini kaydeden Başkan Genç, “Ortahisar Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Halk Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, İŞKUR, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Olgunlaşma Enstitümüz ile beraber pandemi koşullarına rağmen kurslarımızı devam ettirdik. Yıl içerisinde 1000’e yakın kursiyerimizle birlikte eğitim faaliyetlerimizi, sanatsal faaliyetlerimizi sürdürdük. 15’e yakın kursla birlikte bu sezonu kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birçok açıdan önemli. Öncelikli olarak bu kurslarımızda üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize katkı sunmaya çalışırken, diğer yandan da gençlerimizin sanatsal etkinliklerle buluşmasını sağladık. Bir diğer yönüyle de özellikle hanımefendi kardeşlerimizin bilhassa el sanatları konusunda yaptıkları çalışmalar önemli. Onların usta öğreticiler eşliğinde el becerilerini daha nitelikli hale getirmek hem de bireysel becerilerini artırmak, bir taraftan da istihdama katkı sağlamak, nitelikli işgücü oluşturmak adına çok çok önemsediğimiz bir faaliyeti tamamladık. Bu konuda siz değerli valimizin himayesinde çok güzel çalışmalara imza attık. Bugüne kadar desteklerinizden ötürü sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.” diye konuştu.

“Kamu kurum ve kuruluşları ahenk içinde çalışıyor”
Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ise konuşmasında kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte hareket ederek bu tür etkinliklere imza atmasının şehir için çok önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Yıl boyunca pandemiye rağmen böyle bir serginin ortaya koyulması çok önemli. Halk Eğitim Müdürlüğümüz, Ortahisar Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarımız çok güzel bir ahenk sergilediler. Bu kurslarımızın düzenlenmesinde emeği geçen bütün kursiyerlerimize, usta öğreticilerimize, Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze, katkısı olan belediyemize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürü borç biliyorum. Sergimizin vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

“Kadim geçmişimizi yansıtıyor”
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, sergiyi Trabzon’un tarihi ve kültürel değerlerinin sanat eserlerine yansıtıldığı anlamlı bir etkinlik olarak niteledi. Ortahisar Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte gurur verici çalışmalara imza attığını belirten Ustaoğlu, “Birkaç gündür şehrimizde çok güzel etkinliklere imza atıyoruz. Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği olan Trabzonumuzun bu kültürel değerlerinin yansıtılması, tarihi değerlerin tuvallere yansıtıldığı, kumaşlara ilmek ilmek işlendiği bu tip halk eğitim organizasyonları çok anlamlı oluyor. Burada geriye dönüp kadim geçmişimizle, ilimizin kültürel değerlerini görme fırsatımız oluyor. Bunların en güzel işlendiği, el emeği, göz nuru eserleri de hep birlikte burada görüyoruz, paylaşıyoruz. Ortahisar Halk Eğitim müdürlüğümüz ve belediyemiz bu anlamda gerçekten ilimizle gurur duyacağımız çok güzel hizmetlere imza atıyor. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada kadınlarımızın, genç kızlarımızın el emeği, göz nuru güzel eserleri sergileniyor. Pandemi sürecinde bunlar çok daha anlamlı hale geldi. Emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Etkinlikte kursiyer, öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür plaketi takdim edildi.

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