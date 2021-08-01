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Öz Finans İş Sendikası Trabzon Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi

İHA

Öz Finans İş Sendikası Trabzon Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanı Alper Özağcı, delegelerin tam desteğini alarak Trabzon Şube Başkanı olarak seçildi.
Programa Hakİş il Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, Ziraat Bankası Trabzon Bölge Başkanı Murat Alkan, Ziraat Bankası Rize Bölge Başkanı İbrahim Seyfioğlu, Halk Bankası Trabzon Bölge Koordinatörü Ömür Batur, Ziraat, Halk ve Ziraat Katılım Bankası Şube Müdürü ve Yöneticileri, Sendikamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanları ile üyelerimiz ve davetliler katıldı.
Öz Finans İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Alper Özağcı, Trabzon Şubesi sorumluluk alanı içerisinde Bin 617 üyeye hizmet verme gayreti içerisinde olduklarını söyleyerek, "2020'de sendikamızın şubeleşme planı çerçevesinde Trabzon’daki irtibat ofisimizi genel merkezimizin kararıyla faaliyete geçirdik. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri sınırları ile sorumluluk alanı belirlenmiş olan Şubemiz görev alanında toplamda, 3 bölge yöneticiliği, 135 şube ve bin 617 üyemiz bulunmaktadır. İrtibat ofisimizin faaliyete geçmesinden sonra, pandemi sürecinin şartlarını da göz önüne alarak, faaliyet alanında bulunan işyerlerindeki çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ederek, sürekli temas halinde olmaya çalıştık. İşyeri temsilcilerimiz ve sorumlularımızın yardımlarıyla çalışma arkadaşlarımıza hep yakın olmaya çalıştık. Zorlu pandemi sürecinin gizli kahramanları olarak üyelerimize, bu süreçteki üstün fedakarlıklarından ve ziyaretlerimiz sırasındaki nazik tavırlarından dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.
"Üyelerimizin zor zamanlarında yanlarındaydık"
Üyelerimizin zor zamanlarında da yanlarında bulunmaya çalıştık diyen Özağcı, "Herkesin malumu üzerine 2020 yılı Ağustos ayında Giresun Dereli ilçesinde sel felaketini yaşayan personel arkadaşlarımızın maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştık. Bir diğeri, 2021 yılı Ocak ayında, Rize ili sınırları içerisinde evi yanan bir arkadaşımızın maddi ve manevi yanında olmaya çalıştık. Genel Merkezimizin yapmış olduğu bu yardımlar ile arkadaşlarımıza bir nebze de olsa moral vermeye çalıştık. Çok şükür ki bu iki olayda da herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken Trabzon Şubemizin kurulmasında emeği geçen ve bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen başta Genel Başkanımız Sayın Ahmet Eroğlu olmak üzere genel merkez yöneticilerimize, Şubemizin faaliyet bölgesinde bulunan başta bölge yöneticileri olmak üzere bankalarımız yöneticilerine, Genel Kurula katılan kıymetli üyelerimize, değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.

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