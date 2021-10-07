Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon Havalimanı´na acil iniş yaptı (1)

Fatih TURANİnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)KUVEYTTrabzon seferini yapan Al Jazeera Havayolları'na ait yolcu uçağı havadayken bomba ihbarı yapıldı. Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki yolcular tahliye edildikten sonra bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama başlattı.
Kuveyt-Trabzon seferini yapan J-9313 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı havada olduğu sırada bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-İnan KALYONCU
2021-10-07 12:34:51
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