Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rekorlar üstüne rekorlar kırdıklarını belirterek, bunun sonunun harika olacağına inandığını söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 10 mağlup eden Trabzonspor, İzmir deplasmanının hikayesini anlatan bir video paylaştı. Takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden İzmir'e hareketi yer aldığı görüntülerde, taraftarların karşılaması ve İzmir şehrinden renkli görüntülerle birlikte Abdullah Avcı'nın takıma yönelik yaptığı konuşmanın sesi yayınlandı.

Avcı, takıma yönelik yaptığı konuşmada, "Büyük takım, büyük oyuncular ve lider takıma yakışır bir mücadele istiyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk böyle geliyor. Hakikaten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Rekorlar üstüne rekorlar kırıyoruz. Bunun sonu harika olacak" dedi.

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