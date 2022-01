Köpeğini öldüren 3 çoban köpeğini silahla vurarak öldürdü

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi köpeğini öldüren 3 çoban köpeğini vurarak telef etti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumapazarı mahallesinde A.A'ya ait çoban köpekleri arazide H.B isimli şahsın köpeğine saldırarak telef etti. Olayı öğrenen H.B. isimli şahıs köpeklerin bulunduğu yere gelerek 3 çoban köpeğini tabancayla vurarak telef etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İfadesi alınan H.B isimli şahıs savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan olayla ilgili bir kınama açıklaması yapan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "İlçemizde yaşanan bu olay tüm vatandaşlarımız gibi bizi de derinden üzmüştür. Hayvanlara yapılan bu elim saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hayvanlar masum canlılardır. Dertlerini konuşarak anlatamazlar. Bunun için hayvanlara iyi davranmak her insanın görevidir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

