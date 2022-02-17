Sosyal medyalarında silahlı sevinç gösterilerini paylaştılar, yakayı ele verdiler

Trabzon’da geçtiğimiz haftasonu Konyaspor ile oynanan ve 21 galibiyetle sonuçlanan karşılaşma sonrasında sevinçlerini havaya silah atarak gösteren ve o anları sosyal medyalarında paylaşan 2 kişi silahları ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla sürekli olarak olarak devam eden sanal devriyeler esnasında TrabzonsporKonyaspor maçı sonrası Vakfıkebir İlçesi Deregözü mahallesinde havaya sevinç gösterisi yapmak amacıyla ateş eden G.D. (41) ve M.A. (46) isimli şahısların tabanca ile havaya ateş ettiği ve bu durumu da sosyal medyalarında video olarak paylaştığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda şahısların ikamet adresleri tespit edilerek adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda G.D ve M.A.‘nın adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör, 253 adet tabanca fişeği, 66 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

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