Trabzon’da eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi

Trabzon’da kar nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon’da dün akşam saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesinde taşımalı eğitime, Akçaabat ilçesindeki yüksek mahallelerde bulunan ilk ortaokullar ile Derecik Anadolu Lisesi, Akçaabat Fen Lisesi, Söğütlü Esentepe Anadolu Lisesi, Işıklar ÇPAL, Yıldızlı Anadolu Lisesinde eğitim öğretime, Araklı Taşgeçit İlkokulu, Taştepe İlkOrtaokulu, Yeşilyurt İlkOrtaokulu, Çamlıktepe Ortaokulunda eğitim öğretime, Çarşıbaşı ilçesinde taşımalı eğitime, Maçka Başar ortaokulu, Konaklar İlkOrtaokulu, Çatak İlkOrtaokulunda eğitim öğretime, Köprübaşı ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi.

Sürmene ilçesinde de Oylum İlkOrtaokulu, Aksu İlkOrtaokulunda eğitim öğretime, Ormanseven İlkOrtaokulunda taşımalı eğitime, Şalpazarı ilçesindeki tüm okullarda eğitim öğretime, Tonya ilçesindeki tüm okullarda eğitim öğretime, Yomra Oymalıtepe İlkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil İlkokulu ve Özdil İmam Hatip Ortaokulunda eğitim öğretime, Yomra Çamlıyurt İlkokulu ve Maden Ortaokulunda ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

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