Of Ziraat Odası Başkanı Saral: "Yaş çay taban fiyatı; 1 ton yaş çay, 1 ton gübre alacak şekilde olmalı"

Artan gübre fiyatlarının çay üreticisini zora soktuğunu belirten Trabzon'un Of ilçesi Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, bu yılki yaş çay taban fiyatının 1 ton yaş çayın 1 ton gübre alacak şeklinde olması gerektiğini söyledi.

Bu yıl artan gübre fiyatları çay üreticisini kara kara düşündürmeye başladı. Geçen yıl tonu 2 bin 500 TL olan gübre fiyatları bu yıl 8 bin TL civarında. Hal böyle olunca çay üreticisinin gözü yaş çaya yapılacak zam oranına çevrildi. Çay sektöründe üretici maliyetlerinin büyük artış gösterdiğini vurgulayan Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, bu durumun çay üreticilerinin belinin büktüğünü söyledi.

Çay müstahsilinin çay ve ÇAYKUR'dan başka bir geçim şansı olmadığının altını çizen Başkan Saral, bölge insanının çaydan başka alternatifinin olmadığını söyledi. Bu yıl gübre fiyatlarının çok fazla arttığını belirten Başkan Saral, bu yılki açıklanacak yaş çay taban fiyatının 1 ton yaş çaya bir ton gübre alacak şekilde olması gerektiğini ifade etti.



"Çay tek alternatif ürünümüzdür"

Çay müstahsillerinin zor durumda kaldığını belirten, Başkan Saral, "Türkiye’nin tek çay üretim yeri olan Doğu Karadeniz’de yaklaşan gübre ve çay sezonu öncesi çay müstahsili son derece sıkıntılı bir bekleyiş içinde bulunuyor. Çay bahçesinden çay fabrikasına kadar olan çay üretiminde maliyetlerde çok büyük artışlar meydana geldi. Gübre, mazot, çay bezi, çay makası, çay makinesi, işçilik, taşıma ve diğer harcamalarda giderler kontrol edilemez şekilde arttı, artıyor. Bu durum çiftçimizin belini bükmüş, adeta çiftçimiz çaresiz hale gelmiş durumdadır. Bölgemizdeki arazi yapısı ve iklim şartları sadece çay ürününe elverişli olduğu için çaydan başka geçim kaynağımız yoktur. Bölgemizde sanayi ve hayvancılık yok denecek kadar azdır. Çay fabrikalarımızın dışında diğer sektörlere ait fabrikalarda bulunmamaktadır. Çay tek alternatif ürünümüzdür. Çaya sahip çıkmak milli bir meseledir. Bölgemizde Mayıs ayında başlayıp ekim ayında biten çay üretimimizden elde ettiğimiz gelirlerimiz ile bir sene boyunca evimizin geçimini idame ettirmekteyiz. Esnafımızda bu planlamayla işletmelerini ayakta tuta bilmektedir. Hükümet yetkililerimizin acilen bölgemizdeki tarımla ilgili Sivil Toplum Örgütleri olan Ziraat Odalarımızdan raporları alarak herkesi tatmin edecek yıllarca beklenen çay kanununu çıkartmalıdır. Çay üreticimizin ÇAYKUR'dan başka seçeneği yok. ÇAYKUR bizim kırmızı çizgimizdir. ÇAYKUR bölge insanımızın can damarıdır" dedi.



"Üreticilerimizin sorunları siyaset üstü"

Çay müstahsilinin daha fazla zarara uğraması bölgeden yeni göçleri başlatacağını ifade eden Başkan Saral, "Çay fiyatını hükümet belirlemeli, özel sektör değil. Serbest piyasa dediğimiz özel sektöre sınırsız serbestlik tanınıp çay fiyatını pula dönüştürme özgürlüğünün önüne geçilmelidir. Bu sene açıklanacak olan çay taban fiyatı 1 ton çay 1 ton gübre alacak şekilde olmalıdır. Aksi takdirde çiftçimiz gübre alamayacak yada bankalardan yüksek faizli kredi çekip zor duruma düşecektir. Zaten göç veren bir bölgeyiz bu şekilde giderse topraklarımızı terk edip bölgemizden yeni göçler başlayacaktır. Çiftçilerimiz olarak hükümet yetkililerimize, bürokratlarımıza ve siyasi parti yetkililerine sesleniyoruz. Üreticilerimizin sorunlarının siyaset üstü olduğunu, asla siyasi bir argüman olarak kullanılmaması gerektiğini hep birlikte el ele vererek ortak akıl ve özveri ile çözülebileceğini unutmamamız gerekir" diye konuştu.

