Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen x (Yusuf Erdoğan dk. 7 x), Hugo xx, Denswill xx, Dorukhan xx, Hamsik xx, Bakasetas x, Visca xx, Djaniny x, Cornelius xx
Yedekler: Erce, Siopis, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Koita, Ahmetcan Kaplan, Yunus Mallı, Kouassi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xx, Luckassen xx, Caner xx, Biglia xx, Ahmed Musa xx, Bistrovic xx, Levent xx, Karamoh xx, Pesic xx
Yedekler: Muzaffer, Utku, Borini, Bamed Onur, Salih Dursun, Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur, Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Biglia (dk. 45) (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Pesic, Biraschi, Luckassen (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük (EK ...
Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1 ...
Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçından ...
Trabzon'da yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın ailesinden 'mutluluğa kurşun sıkmayın' çağrısı
YEREL HABERLER Trabzon'da yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın ...
Trabzon'da heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi
YEREL HABERLER Trabzon'da heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye ...
Maganda kurşununa kurban giden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın acılı ailesi böyle seslendi Baba Mustafa Atıcı: “Lütfen havaya silah sıkmayın silahla kutlama olmaz; Sizin sıktığınız bir mermi bizim gibi ailelerin ömür boyu acısı oluyor” “Silaha sarılarak sevinç olmaz, silahla mutluluk olmaz; Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın”
YEREL HABERLER Maganda kurşununa kurban giden 15 yaşındaki Emir Yuşa ...
Başkan Genç: “Birbirimize sarılalım, silaha sarılmayalım”
YEREL HABERLER Başkan Genç: “Birbirimize sarılalım, silaha ...
Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu
YEREL HABERLER Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda ...
Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı
YEREL HABERLER Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi ...
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet ...
Evinde namağlup Trabzonspor'un erken şampiyonluk hayali
YEREL HABERLER Evinde namağlup Trabzonspor'un erken şampiyonluk ...
Trabzonlu genç mühendisler LED dönüşümünü dünyaya anlatacak
YEREL HABERLER Trabzonlu genç mühendisler LED dönüşümünü dünyaya ...
Trabzon'da heyelan yol kapattı
YEREL HABERLER Trabzon'da heyelan yol kapattı
Denizlerde av yasağı bu gece başlıyor 1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonuna kadar limana demirleyen tekneler bakımı alındı, ağlar onarılmaya başlandı Sezonun ne iyi, ne de kötü geçtiğini belirten balıkçılar umutlarını gelecek sezona bıraktı
YEREL HABERLER Denizlerde av yasağı bu gece başlıyor 1 Eylül’de ...
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını ...
Havalimanında kaybolan kedi 'Aslan'ı, polis buldu
YEREL HABERLER Havalimanında kaybolan kedi 'Aslan'ı, polis buldu
Trabzon Havalimanı’nda kedi yakalama operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı’nda kedi yakalama operasyonu
Teknikerler tek çatı altında buluştu
YEREL HABERLER Teknikerler tek çatı altında buluştu
Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor
Cornelius, çifte heyecan yaşamak istiyor Cornelius gol krallığına gözünü dikti
YEREL HABERLER Cornelius, çifte heyecan yaşamak istiyor Cornelius ...
Skuterin çocuğa çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Skuterin çocuğa çarptığı kaza kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.