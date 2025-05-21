Trabzon'un yöresel mutfağı tanıtıldı

Trabzon'da "Asırlık tariflerle Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin ve yöresel mutfağın tanıtıldığı bir program düzenlendi. Ağırlıklı olarak yöresel yemeklerin yer aldığı etkinlikte bir konuşma yapan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon mutfağının 5 önemli yemeğini ön plana çıkartmak istediklerini belirtti.

Tamer Erdoğan, "21-27 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız Türk Mutfağı Haftası, sadece yemeklerimizi değil, aynı zamanda yaşam biçimimizi, geleneklerimizi ve coğrafyamızda kurduğumuz derin bağı da temsil etmektedir. Türk mutfağı, binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen çok katmanlı bir kültürel zenginliğe sahiptir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her bölgemiz, kendine özgü tatlarıyla bu büyük zenginliğe katkı sunmaktadır. Elbette Karadeniz’in incisi Trabzon’da bu hazinenin en değerli parçalarından biridir. Trabzon mutfağımız, hamsisiyle, karalahana yemeğiyle, kuymak gibi eşsiz lezzetleriyle sadece damaklara değil, gönüllere de hitap etmektedir. Bizler, bu kültürel zenginliği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla sorumluyuz. Çünkü biliyoruz ki milletin kimliği, kültürüyle yaşar; kültürü ise mutfağıyla hayat bulur. Dolayısıyla burada Trabzon mutfağımızın 5 önemli yemeğini ön plana çıkartmak istedik" dedi.