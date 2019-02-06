EVA Gayrimenkul Değerleme Proje Değerleme ve Danışmanlık Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Özdil Şahin, konut yatırımında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Mısır, Katar ve Ürdün vatandaşlarının İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara, Yalova, Mersin, Sakarya, Samsun, Muğla ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ni iklimi ve doğal güzellikleri nedeniyle yatırım amaçlı tercih ettiğini söyledi.

" TRABZON 2017'DE 5'İNCİ, 2018'DE 7'NCİ SIRADA"

Yatırım tercihinde son yıllarda özellikle Trabzon‘un öne çıktığını belirten Şahin, “Trabzon başta olmak üzere Rize, Artvin, Ordu ve Giresun şehir merkezleriyle yaylalarını ziyaret eden Arapların bu bölgeyi tercih etmelerinin en önemli nedenleri, serin ve yağmurlu iklim ile doğal güzellikleri, yeşil teması yanında konut fiyatlarının İstanbul, Antalya gibi illere nazaran daha düşük olması, Trabzon'da havalimanı olması nedeniyle ulaşımın kolaylığı şeklinde sıralanabilir” dedi. Şahin, “Trabzon son yıllarda en çok yabancıya konut satışı yapan iller arasında. 2013 yılında yabancıya konut satışı yapılan ilk 10 il arasında değilken, 2014 yılında 10'uncu, 2015 yılında 8'inci, 2016 yılında 6'ncı, 2017 yılında 5'inci, 2018 yılında ise 7'nci il oldu. Trabzon'da yabancıya konut satışının büyük bir kısmı Körfez ülkelerine yapılıyor. Son yıllarda Körfez ülkelerine yapılan satışlar Trabzon'da konut fiyatlarını, restoran ve bağlantılı sektörleri de etkiledi“ diye ilave etti.

NEDEN TRABZON?

Arap yatırımcıların Trabzon‘u tercih etmeleri hakkında bilgi veren Şahin, öncelikli faktörlerin iklim ve doğa koşulları, Arapların kendi ülkelerinde bulamadığı yeşil ve mavinin buluştuğu bir lokasyonda yer alması, konut fiyatlarının İstanbul, Antalya gibi şehirlere kıyasla daha uygun olması, ulaşımın rahatlığı ve metropoliten şehir karmaşasının yaşanmamasından kaynaklandığını belirtti.

Arapların Trabzon'a gelme tarihlerinin Nisan–Ekim ayları arasında olduğunu kaydeden Şahin, “Daha çok bahar ve yaz aylarını tercih ediyorlar. Maksimum 15–20 gün kalıyor ve izin sürelerini geçiriyorlar. Genellikle 3+1 daire tipini tercih ediyor, bir siteden birkaç daire satın alıp birleştirme yapabiliyorlar. Ayrıca Arapların Türkiye’de edindikleri konutu sadece yazlık amacıyla 15–20 gün kullanmaları da villaya yönelmemelerinin bir başka nedeni. Edindikleri konutları kullanmadıkları dönemde kiraya vermediklerini de görüyoruz. Daha çok Yomra–Yalıncak bölgesini tercih ediyorlar. Satış ofisleriyle yaptığımız görüşmelerde bu bölgede Araplara yapılan satışların yüksek oranda olduğunu belirledik. Ortahisar ve Akçaabat bölgelerinde az sayıda konut projesinde Araplara satış yapılıyor. Yomra bölgesinde ise piyasa hemen hemen tamamen Araplara yönelik olarak ilerliyor“ dedi.

"TANIDIKLARINI DA GETİRİYORLAR"

Arap müşterilerin bir diğer özelliğinin başka Arapları da aynı siteden ev almaya yönlendirmek olduğunu kaydeden Şahin, “Herhangi bir siteden konut alıp memnun kalan bir Arap müşteri, tanıdıklarını da bu siteye yönlendiriyor. Arapların yeşili ve doğayı sevmesi Uzungöl ve Sera Gölü gibi doğal güzellikleri olan bölgeleri de etkiliyor. Yemek yemek, günü geçirmek ve dinlenmek için bu bölgeleri sıklıkla tercih ediyorlar. Trabzon‘da artık genel olarak bir Arap etkisi mevcut. Şehirdeki tabelaların hemen hemen hepsi Arapça. Şehir merkezindeki önemli perakende caddelerindeki vitrinler, restoran menüleri de Arapça. Araplara satış yapmayı hedefleyen satış ofislerinde Arap kökenli ve Arapça konuşan bir çalışan bulunuyor ve tanıtım broşürleri Arapça hazırlanıyor“ dedi. Şahin, “Arap yatırımcıların Türkiye‘ye yaptıkları yatırımların büyüklüklerine baktığımızda Irak vatandaşlarının daha ufak alanları tercih ettikleri ama Suudi Arapların daha büyük alanları satın aldıklarını görüyoruz. Tercihler de milletlere göre farklılık gösteriyor“ diye ilave etti.



